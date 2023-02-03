Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.847,39
ALTIN
1.158,43
DOLAR
18,83
STERLİN
23,03
EURO
20,56
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi...
İstanbul Gedik Üniversitesi 39 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Gedik Üniversitesi 39...
Marmara Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Marmara Üniversitesi sözleşmeli personel...
Erciyes Üniversitesi 2 Sözleşmeli Personel alıyor
Erciyes Üniversitesi 2 Sözleşmeli...
Nişantaşı Üniversitesi Akademik Personel alacak
Nişantaşı Üniversitesi Akademik Personel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Doğu Anadolu'da 4 ilde kar kalınlığı yarım metreyi buldu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta 2 gündür etkili olan yağışla kar kalınlığı yarım metreyi buldu.

03 Şubat 2023 Cuma 10:54
Doğu Anadolu'da 4 ilde kar kalınlığı yarım metreyi buldu

Erzurum - Erzurum'da iki gün boyunca etkili olan kar, etrafı beyaza bürüdü.

Kar kalınlığının yaklaşık yarım metreye ulaştığı kentte, vatandaşlar araçlarının üzerini ve iş yerlerinin önünü temizledi.

Karayolları, Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerine bağlı ekipler de sorumluluk bölgelerinde karla mücadele çalışması yürüttü.

Karla kaplanan kentin tarihi yapılarında da güzel manzaralar oluştu.

Sahipsiz hayvanlar ise beyaz örtüyle kaplı şehirde yiyecek bulmakta güçlük çekti.

Ağrı, Ardahan ve Kars'ta karla mücadele çalışması başlatıldı

Kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu Ağrı, Ardahan ve Kars'ta da ekipler karla mücadele çalışması başlattı.

Belediye ekiplerinin il merkezinde, Karayolları ekiplerinin ise şehirler arası yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttüğü bu kentlerde, İl Özel İdaresi ekipleri de köy yollarını ulaşıma açmak için yoğun mesai yapıyor.

Yöre halkı da araçlarının üzerini ve ev ile iş yerlerinin önünü kardan temizledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Doğu AnadoluKar Kalınlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ve 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ve 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 103 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 103 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
Eskişehir'de kar ve soğuk hava etkili oluyor
Eskişehir'de kar ve soğuk hava etkili oluyor
Bingöl'de kar ve tipi nedeniyle devrilen yolcu otobüsündeki 12 kişi yaralandı
Bingöl'de kar ve tipi nedeniyle devrilen yolcu otobüsündeki 12 kişi yaralandı
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
"Kırmızı ette fırsatçılığa izin verilmeyecek"
"Kırmızı ette fırsatçılığa izin verilmeyecek"
Bakan Kurum: Türkiye Yüzyılı, sıfır atığın yüzyılı olacak, sürdürülebilirliğin yüzyılı olacak
Bakan Kurum: Türkiye Yüzyılı, sıfır atığın yüzyılı olacak, sürdürülebilirliğin yüzyılı olacak
Tuz Gölü'nün su alanı yüzde 10 seviyelerine kadar düştü
Tuz Gölü'nün su alanı yüzde 10 seviyelerine kadar düştü
Kilis'te çamur çiftçiler için gübreye dönüştürülüyor
Kilis'te çamur çiftçiler için gübreye dönüştürülüyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi