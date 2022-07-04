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Doğaseverler, Çalyan Buzul Gölü'ne hayran kaldı

04 Temmuz 2022 Pazartesi 14:21
Doğaseverler, Çalyan Buzul Gölü'ne hayran kaldı

VAN  - Van Vadi Doğa Kulübü üyeleri, Gürpınar ilçesindeki 3 bin 200 rakımlı Norduz Yaylası ve Çalyan Buzul Gölü'ne doğa yürüyüşü düzenledi. Kulüp Başkanı Ömer Demez, karların erimesi ile birlikte ortaya çıkan buzul gölüne hayran kaldıklarını söyledi.

Bölgenin terörden temizlenmesinin ardından Gürpınar ilçesine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Norduz Yaylası ve Çalyan Buzul Gölü, doğaseverleri ağırlamaya başladı. Vadi Doğa Kulübü üyeleri de bir zamanlar sık sık terör olayları ile gündeme gelen Feraşin bölgesine de yakın olan 3 bin 200 rakımlı Çeylan Buzul Gölü bölgesine doğa yürüyüşü düzenledi. 19 kişilik bir ekiple bölgeye gezi düzenleyen kulüp üyeleri karların erimesiyle birlikte ortaya çıkan doğal güzelliklere hayran kaldıklarını söyledi. 

Vadi Doğa Kulüp Başkanı Ömer Demez, bölgeye ilk defa doğa etkinliği düzenlediklerini belirterek, "Çalyan Gölü gerçekten görülmeye değer, saklı bir cennet. Sat göllerini aratmıyor, nerdeyse aynısı. Göl 3 bin rakımda, zirve ise 3 bin 200 rakımda yer alıyor. Hemen karşısında Faraşin bölgesi yer alıyor. Şu ana kadar Van bölgesinde buraya kimse gelmedi. Şırnak bölgesine daha yakın olduğu için doğaseverler oradan geliyor. Biz ilk defa Van’dan buraya gezi ekibi getirdik. Katılımcılar göle ve doğaya hayran kaldılar. Sat göllerine alternatif bir doğal güzellik sunuyor. Her kesin gelip görmesini tavsiye ediyorum" dedi.

Etkinliğe katılan Cahide Pişkin, bölgenin sahip olduğu güzelliğe hayran kaldığını belirtti.

Doğasever Muhammed Mehdi Yavuz ise "Burayı görmeyi çok istiyordum, hep merak ediyordum. Hakkari'deki Cilo-Sat göllerinden bir farkı yok. Doğa harikası bir yer. Daha önce çok duydum burayı, gelip görünce de hayran kaldım" diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
DoğaseverlerÇalyan Buzul Gölü
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