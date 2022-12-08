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Doğal gaz boru hattının şantiyesi, alabalık üretim tesisine dönüştürüldü

08 Aralık 2022 Perşembe 11:17
Doğal gaz boru hattının şantiyesi, alabalık üretim tesisine dönüştürüldü

ERZURUM - Azerbaycan doğal gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşımak için yapılan çalışma kapsamında Pasinler ilçesinde kurulan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) şantiyesinin alanı, proje tamamlanıp boşaltılınca Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından devralındı. Belediyenin, alanda ‘Tarım kampüsü' oluşturacağı proje kapsamında ilk olarak yavru alabalık kuluçkahane, porsiyonluk ve somon anaç üretim merkezi kuruldu. Foseptik ile su arıtma havuzlarının üretim havuzlarına dönüştüğü merkezde yetiştirilen 300'e yakın anaç alabalıktan üretilecek yavrular, ildeki tesislere satılacak.

Azerbaycan doğalgazını Avrupa'ya taşıyacak hat güzergahında yer alan Erzurum'un Pasinler ilçesinde TANAP şantiyesi kuruldu. Haziran 2019'da projenin tamamlanmasıyla birlikte şantiyenin üzerine kurulduğu yaklaşık 400 dönüm alan, 2 yıl önce Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in girişimleriyle Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile yine büyükşehir belediyesinin şirketlerinden Çevre Temizlik, Ağaç, Peyzaj ve Enerji Tic. San. A.Ş. (ÇETAŞ) 'tarım kampüsü' kurulması planlanan alanda ilk olarak Erzurum'daki alabalık yetiştiricilerinin yavru ihtiyacını karşılamak üzere yavru alabalık kuluçkahanesi, porsiyonluk ve somon anaç üretim merkezi projesini hayata geçirdi. Daha önce şantiyede fosseptik, içme suyu ve atık su arıtma tesisi olarak kullanılan havuzlar, alabalık yetiştirilecek havuzlara dönüştürüldü. Yaklaşık 10 dönümlük alan üzerine kurulan merkezde, 20 yavru büyütme küveti, yavruları sınıflandırmak için 2 boylama havuzu, 300 bin metreküplük 2 alabalık üretim silosu, 500 bin metreküplük 1 somon üretim havuzu, 1 de porsiyonluk alabalık boylama havuzu oluşturuldu.

Merkezin kurulumunun tamamlanmasıyla birlikte tesiste anaç balık yetiştirilmesi için çalışmalar başladı. Konusunda uzman isimlerin görev aldığı merkezde ilk etapta 300'e yakın anaç balık yetiştirildi. Merkezde yavrulayacak duruma gelen alabalıkların sağımı yapıldı. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Kılıç ile çalışanlar tarafından yapılan sağımlardan elde edilen yumurtalar kuluçka makinelerine yerleştirildi. 200 bin yavru kapasiteli kuluçka makinelerine konulan yumurtalar, yavru haline dönüştükten sonra Erzurum'daki alabalık işletme tesislerine satılacak. 

YENİ BİR İŞ ALANI OLUŞTU

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kılıç, yaklaşık 10 bin tonun üzerinde alabalık üretilen kentte yavru ihtiyacının çok uzaklardan karşılandığını belirterek, "Tesisler yavruları il dışından, yüzlerce kilometre uzaklardan getiriyordu. Bu da tesisler için önemli bir harcama kalemiydi. Büyükşehir Belediyesi olarak biz de bu alanda çalışma yaparak yavru üretilebileceğini gösterdik. Bizim kurduğumuz merkezden sonra bazı ilçelerde de müteşebbisler yavru üretim çiftlikleri oluşturmaya başladı. Bu alanda ilimizde istihdam oluşması, iş imkanı doğması bizleri memnun etti" dedi.

TARIM KAMPÜSÜ

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in talimatıyla 400 bin dönüm alanda tarım kampüsü oluşturarak yöre çiftçisine hizmet etmeyi planladıklarını belirten Kılıç, "Kampüs içinde yer almasını planladığımız bazı projelerimiz bitti, bazılarında çalışmamız devam ediyor. 10 bin dönüm alan üzerine kurulan yavru alabalık kuluçkahane, porsiyonluk ve somon anaç üretim merkezi ilimizde önemli bir ihtiyacı karşılayacak. Daha önce şantiye için fosseptik, atık su arıtma ve içme suyu arıtma olarak kullanılan havuzları mühendislerimizin çalışmasıyla alabalık üretim tesisine dönüştürdük. 2 yıl önce başladığımız çalışmalar sonunda 300'e yakın kendi anaç balığımızı üretmeyi başardık" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Doğal Gaz Boru HattıAlabalık üretim Tesisi
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