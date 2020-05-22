Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Altun: Minarelerden şarkı çalınması kabul edilemez
Altun: Minarelerden şarkı çalınması kabul...
Pülümür'de 4.3 büyüklüğünde deprem
Pülümür'de 4.3 büyüklüğünde deprem
'258 bin 651 kişiye 'seyahat' izni verildi'
'258 bin 651 kişiye 'seyahat'...
Bakan Pekcan'dan flaş açıklama
Bakan Pekcan'dan flaş açıklama
Okulun bahçesine 'Tabiat ve Hayvan Bakım Atölyesi' kurdular
Okulun bahçesine 'Tabiat ve Hayvan...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Doç. Dr. Arpacı: Eğitim düzeyi düştükçe korona fobisi artıyor

TOKAT Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Arpacı, koronavirüs fobisiyle ilgili yaptıkları araştırmada, korku düzeyi en yüksek bölgenin Güneydoğu Anadolu, en düşük bölgenin ise Karadeniz olduğunu belirtti. Doç. Dr. Arpacı, eğitim düzeyi düştükçe koronavirüs fobisinin arttığını ifade etti.

22 Mayıs 2020 Cuma 09:44
0 Okunma
Doç. Dr. Arpacı: Eğitim düzeyi düştükçe korona fobisi artıyor

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden Doç. Dr. İbrahim Arpacı, Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mustafa Baloğlu ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kasım Karataş, koronavirüs fobisiyle ilgili geniş kapsamlı bir araştırma yaptı. Çalışmada, 72 ilden farklı eğitim seviyelerinden ve değişik sosyal ve ekonomik gruplardan toplam 2 bin 133 kişiden veri elde edildi.

'EN AZ KARADENİZ BÖLGESİ, EN ÇOK GÜNEYDOĞU BÖLGESİ KORKUYOR'

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi İbrahim Arpacı, "Projemizde bizim temel amacımız 2019 yılı Arlık ayında Çin'in Vuhan eyaletinde ortaya çıkan koronavirüsü Türkiye'yi ve tüm dünyayı etkilemesi nedeniyle koronavirüsü fobisini ölçen bir ölçek geliştirme projesiydi. Bu ölçek çalışması için bize 72 ilden ve toplamda farklı eğitim düzeyinde 2 bin 133 bireyden veri topladık ve bunda çarpıcı sonuçlar elde ettik. Ölçeğin dört alt boyutu var. Ekonomik, psikolojik, somatik ve sosyal boyutu var. Projede kendi geliştirdiğimiz 4 alt boyuttan 20 maddeden oluşan ölçeği kullandık. Araştırmamızda öncelikle cinsiyet farkı ile baktığımızda koronavirüs korkusu ya da fobisi kadınların erkelerden daha çok korktuğunu fark ettik. Bölgesele olarak incelediğimizde Karadeniz Bölgesi’nde en az, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ise en çok koronavirüs korkusuna sahip olduğunu tespit ettik. Kadınlarda erkeklerden çok korkunun olmasının temel nedeni evde ekonomik kaygılar. Şöyle ki evde tüketim malzemeleri yiyecek, içecek özellikle temizlik malzemelerinin tükenmesinden kaygı duyduklarını tespit ettik" dedi.

'DÜNYADA KORANAVİRÜS FOBİSİNİ ÖLÇEN TEK ARAŞTIRMA'

Koronavirüs fobisinin sadece psikolojik olmadığını ifade eden Arpacı "Aynı zamanda somatik, ekonomik ve sosyal kaygılarda oluşturduğunu tespit ettik. Diğer taraftan eğitim düzeyinde koronavirüs fobisi arasında ters bir orantı tespit ettik. Yani koronavirüs kaygısı artıkça eğitim düzeyi düşmekte, ya da eğitim düzeyi düştükçe koronavirüs fobisi artmaktadır. Bu çalışma dünyada koronavirüs fobisini ölçen tek araştırmadır. Bunu da biz Türk araştırmacılar geliştirdiği için çok mutlu ve gururluyuz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Doç.Dr. İbrahim ArpacıKoronavirüsFobiEğitimTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uzmanlardan uyarı; teknoloji bağımlısı olmayın
Uzmanlardan uyarı; teknoloji bağımlısı olmayın
Bayram öncesi kuruyemiş satışlarında artış
Bayram öncesi kuruyemiş satışlarında artış
Serik'te 12 kişide koronavirüs çıktı, 15 sokak karantinaya alındı
Serik'te 12 kişide koronavirüs çıktı, 15 sokak karantinaya alındı
Altun: Minarelerden şarkı çalınması kabul edilemez
Altun: Minarelerden şarkı çalınması kabul edilemez
Koronavirüste vaka sayısı yine binin altında kaldı
Koronavirüste vaka sayısı yine binin altında kaldı
'258 bin 651 kişiye 'seyahat' izni verildi'
'258 bin 651 kişiye 'seyahat' izni verildi'
Diyanet'ten 'bayram namazı' açıklaması
Diyanet'ten 'bayram namazı' açıklaması
65 yaş üzerindekilerden, seyahat izin belgesine yoğun başvuru
65 yaş üzerindekilerden, seyahat izin belgesine yoğun başvuru
Bakan Kurum: Millet Bahçelerinin tüm aşamalarını rehberde topladık
Bakan Kurum: Millet Bahçelerinin tüm aşamalarını rehberde topladık

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı