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Diyarbakır'daki 490 uyuşturucu operasyonunda 94 tutuklama

01 Kasım 2022 Salı 13:29
Diyarbakır'daki 490 uyuşturucu operasyonunda 94 tutuklama

DİYARBAKIR'da, ekimde düzenlenen, çeşitli miktarlarda uyuşturucuların ele geçirildiği 490 operasyonda gözaltına alınan 574 şüpheliden 94'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, ekim ayında diğer şube müdürlükleriyle iş birliği yapılarak, 490 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 574 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 536 kilo 387 gram skunk, 113 kilo 291 gram esrar, 7 kilo 755 gram metamfetamin, 3 kilo 406 gram kokain, 1090 kök Hint keneviri, 97 gram eroin, 273 sentetik ecza, 55 ecstasy, 5 hassas terazi, 4 av tüfeği, 2 uzun namlulu tüfek, 4 uzun namlulu tüfek şarjörü, 205 uzun namlulu silah şarjörü, 1’i kurusıkı 7 tabanca, 8 tabanca şarjörü ve 53 tabanca fişeği ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 94’ü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı; 22'si adli kontrolle olmak üzere diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırUyuşturucu Operasyonu
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