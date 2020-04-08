Diyarbakır'da orman işçilerini taşıyan araca PKK'dan saldırı: 5 şehit

Kulp ilçesi Güleç Mahallesi kırsalında sabah saatlerinde ormana giden işçileri taşıyan aracın geçişi sırasında PKK’lı teröristler, tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak ettirdi. Patlamanın ardından bölgeye sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kulp Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Güvenlik güçleri, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.
DİYARBAKIR VALİLİĞİ: 5 VATANDAŞIMIZ ŞEHİT OLMUŞTUR
Diyarbakır Valiliği: İlimiz Kulp İlçesi Güleç Mahallesi kırsalında saat 06.30 sıralarında, orman kesimine giden sivil vatandaşlarımızın bulunduğu aracın geçişi esnasında, PKK terör örgütü üyelerince el yapımı patlayıcıyla yapılan saldırı sonucunda 5 sivil vatandaşımız şehit olmuştur.
DHA