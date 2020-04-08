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Diyarbakır'da orman işçilerini taşıyan araca PKK'dan saldırı: 5 şehit

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde orman işçilerini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK’lı teröristler, yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada yaralanan işçiler hastaneye kaldırılırken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada 5 vatandaşımızın şehit olduğu belirtildi.

08 Nisan 2020 Çarşamba 09:34
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Diyarbakır'da orman işçilerini taşıyan araca PKK'dan saldırı: 5 şehit

Kulp ilçesi Güleç Mahallesi kırsalında sabah saatlerinde ormana giden işçileri taşıyan aracın geçişi sırasında PKK’lı teröristler, tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak ettirdi. Patlamanın ardından bölgeye sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kulp Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Güvenlik güçleri, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

DİYARBAKIR VALİLİĞİ: 5 VATANDAŞIMIZ ŞEHİT OLMUŞTUR

Diyarbakır Valiliği: İlimiz Kulp İlçesi Güleç Mahallesi kırsalında saat 06.30 sıralarında, orman kesimine giden sivil vatandaşlarımızın bulunduğu aracın geçişi esnasında, PKK terör örgütü üyelerince el yapımı patlayıcıyla yapılan saldırı sonucunda 5 sivil vatandaşımız şehit olmuştur.

DHA

Son Güncelleme: 08.04.2020 10:36
Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırPKKTerörTerörist
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