Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
101229
ALTIN
277.050
DOLAR
5.7256
STERLİN
7.1055
EURO
6.3126
MEB'den 'Mahmut Tuncer’li ders kitabı yok' açıklaması
MEB'den 'Mahmut Tuncer’li ders kitabı...
Bir kasesi 350 kalori: 3 dilim ekmek ve 1 porsiyon meyveye eşdeğer
Bir kasesi 350 kalori: 3...
‘Tarihin Bekçisi’nin Göbeklitepe’yi keşif hikayesi
‘Tarihin Bekçisi’nin Göbeklitepe’yi keşif hikayesi
Milli maç arası Fenerbahçe'ye yaramıyor
Milli maç arası Fenerbahçe'ye yaramıyor
Prematüre bebek bakımının püf noktaları
Prematüre bebek bakımının püf noktaları
İş fırsatları için hemen tıkla!

Diyarbakır'da eylem yapan ailelere Mersin'den destek

Diyarbakır'da, kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere, Mersin'de toplanan Vatan Partisi üyeleri destek verdi.

Diyarbakır'da eylem yapan ailelere Mersin'den destek

Diyarbakır'da, kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere, Mersin'de toplanan Vatan Partisi üyeleri destek verdi.

17 Eylül 2019 Salı 13:31
17 Okunma
Diyarbakır'da eylem yapan ailelere Mersin'den destek

MERSİN - Vatan Partisi üyeleri, merkez Akdeniz İlçesi Hastane Caddesi'ndeki partilerinin il binasında bir araya geldi. 'Anaların yanında, HDP/PKK'nın karşısındayız' pankartının açıldığı eylem sırasında 'Türk-Kürt kardeştir, PKK kalleştir' sloganı atıldı.

Burada konuşan Vatan Partisi İl Başkanı Lerzan Özgenç, 2 hafta önce başlayan oturma eylemine her geçen gün başka ailelerin katıldığını belirterek, "Diyarbakır'da HDP il başkanlığı önüne dikilen Hacire Akar ana ve ertesi gün ona katılan Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun ve Ayşegül Biçer isimli annelerimiz bu direnişin ateşini fitillediler. Bu sabah itibarıyla PKK'nın elindeki çocuklarını ve PKK'nın kaçırdığı güvenlik görevlisi yakınlarını, en doğru adresten, PKK'ya kadro temin eden HDP'den isteyen ailelerin sayısı her geçen gün artıyor. Emperyalizmin uşağı bölücü terör örgütüne karşı verilen vatan savaşını en güçlü sesiyle, kayıtsız ve şartsız destekleyen Vatan Partisi, büyük yanlışın yani çözüm sürecinin henüz sonlanmadığı 2014 yılında, evlatlarını çalan PKK'ya karşı Diyarbakır Belediyesi önünde günlerce eylem yapan annelerimize, Öncü Kadın ve Kardeşlik Bürosu kadroları ile destek vermeye gitmişti. Bugün de cesur analarımızın yanına ilk koşan Vatan Partisi Öncü Kadın örgütümüz oldu. Devletimiz bakanlarıyla, güvenlik güçleriyle annelerimizin yanında. Anaların önderliğinde milletin kalbinden yükselen teröre lanet haykırışını ve aynı zamanda Türk ve Kürt yurttaşların kardeşliğini bütün dünyanın gözüne sokan bu direnişi, devletimizin kesin adımlarla sonuca ulaştırmasını millet olarak bekliyoruz. Hain terör örgütünün elinde tutsak olan gençlerimiz en kısa zamanda sağ ve salim geri istiyoruz. Türkiye'yi bölme programı ile kurulan PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin derhal kapatılmasını istiyoruz" dedi.

Özgenç'in konuşmasının ardından slogan atan grup, daha sonra HDP'nin kapatılması için açılan stantta imza verdi. 3 gün sürecek olan kampanyada toplanan imza daha sonra Vatan Partisi Genel Merkezi'ne gönderilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kayıp çocukların BulunmasıDiyarbakır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HDP önündeki eylemde 15'inci gün; aile sayısı 36 oldu
HDP önündeki eylemde 15'inci gün; aile sayısı 36 oldu
Çankırılılar sokakta sabahladı
Çankırılılar sokakta sabahladı
Otoparkta büyük yangın!
Otoparkta büyük yangın!
Aile sayısı 32 oldu
Aile sayısı 32 oldu
Çankırı'da peş peşe depremler!
Çankırı'da peş peşe depremler!
Muğla'da orman yangını!
Muğla'da orman yangını!
Şehitlerimize acı veda
Şehitlerimize acı veda
Dev operasyon
Dev operasyon
İstanbul merkezli 7 ilde siber dolandırıcılık operasyonu
İstanbul merkezli 7 ilde siber dolandırıcılık operasyonu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans