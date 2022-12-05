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DİSK: Asgari ücret 13 bin 200 lira olmalı

05 Aralık 2022 Pazartesi 13:50
DİSK: Asgari ücret 13 bin 200 lira olmalı

İSTANBUL - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) asgari ücretin 13 bin 200 lira olması gerektiğini açıkladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını 7 Aralık, ikinci toplantısını 14 Aralık'ta yapacak. Toplantı öncesinde ise DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve yönetim kurulu üyeleri İstanbul'da basın açıklaması gerçekleştirdi.  

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "DİSK olarak diyoruz ki; asgari ücret değil toplu pazarlık kapsamı genişletilmelidir. Bugün asgari ücretle çalışanların oranının olağanüstü derecede arttığı ülkemizde asıl meselemiz, ülkemizi asgari ücretliler ülkesi olmaktan kurtarmaktır. Temel meselemiz sendikalaşma ve toplu pazarlık kapsamını araştırmaktır. Temel meselemiz ücret düzeylerimizi toplu pazarlık ve toplu sözleşmelerle belirlemektir. Asgari ücretin tespitinde, asgari ücretin ortalama bir ücret olduğu gerçeği asla unutulmamalı ve bu gerçek dikkate alınmalıdır. Yaşadığımız yüksek enflasyon koşullarında, enflasyon tek haneli rakamlara düşene kadar asgari ücret yılda 4 kez güncellenmelidir. Gerek yüksek enflasyon gerek yoksulluk sınırı gerek yüksek gıda enflasyonu gerekse ekonomik büyüme dikkate alındığında asgari ücret net 13 bin 200 lira olmalıdır. 4 kişilik bir ailenin asgari geçim tutarı olan yoksulluk sınırı bugün 26 bin liraya geçmiştir. Bu nedenle asgari ücretin net 13 bin 200 lira olması gerektiğini ifade edelim" ifadelerini kullandı.  

DHA

Son Güncelleme: 05.12.2022 13:52
Anahtar Kelimeler:
DİSKAsgari ücret
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