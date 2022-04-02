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Dışişleri: Yemen'de ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, Yemenli taraflar arasında, ramazan ayının başlangıcından itibaren 2 ay süreyle ateşkes ilan edilmesine yönelik varılan mutabakatın memnuniyetle karşılandığı bildirildi.

02 Nisan 2022 Cumartesi 10:36
Dışişleri: Yemen'de ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yemenli taraflar arasında Birleşmiş Milletler'in (BM) girişimleri doğrultusunda, ramazan ayının başlangıcından itibaren 2 ay süreyle ateşkes ilan edilmesine yönelik varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz. Bu olumlu adımı, ülke genelinde kalıcı ateşkes ilanının ve siyasi çözüm sürecinin takip etmesini temenni ediyoruz. Türkiye bu süreçte BM özel temsilcisinin çabalarını desteklemeye, tüm kesimler arasında diyalog ve uzlaşıyı teşvik etmeye ve Yemen halkına destek sağlamaya devam edecektir. Yemen'deki ihtilafın BM Güvenlik Konseyi kararları ve belirlenmiş uluslararası parametreler çerçevesinde, diyalog yoluyla ve anayasal meşruiyet temelinde çözüme kavuşturulmasının, bölgemizde kalıcı güvenlik ve istikrarın tesisi bakımından da elzem olduğuna inanıyoruz" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanlığıYemenAteşkes
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