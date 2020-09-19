Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1112
ALTIN
474.037
DOLAR
7.5495
STERLİN
9.8125
EURO
8.9548
İçişleri Bakanlığı: 3 terörist teslim oldu
Son Dakika
İçişleri Bakanlığı: 3 terörist teslim...
“Her canlı sigarasız temiz havayı hak ediyor”
Son Dakika
“Her canlı sigarasız temiz havayı...
Adana’da tabanca ve mermi ele geçirildi
Son Dakika
Adana’da tabanca ve mermi ele...
Dışişleri'nden Rusya'ya Kırım tepkisi
Son Dakika
Dışişleri'nden Rusya'ya Kırım tepkisi
Park halindeki kamyonet alev alev yandı
Son Dakika
Park halindeki kamyonet alev alev...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Dışişleri'nden Rusya'ya Kırım tepkisi

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bir Rus mahkemesinde Kırım Tatarlarına yönelik alınan mahkumiyet kararına ilişkin, "Kırım Tatarlarına yönelik sindirme politikalarının artarak devam ettiğinin bir örneğini teşkil etmiştir. Kırım Yarımadası'nın asli unsuru olan Tatar Türk toplumunun bu tür yöntemlerle baskı altına alınması esef vericidir" denildi.

19 Eylül 2020 Cumartesi 10:07
11 Okunma
Dışişleri'nden Rusya'ya Kırım tepkisi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bir Rus mahkemesi tarafından yedi Kırım Tatarı hakkında 16 Eylül 2020 tarihinde açıklanan mahkumiyet kararı, Kırım Tatarlarına yönelik sindirme politikalarının artarak devam ettiğinin bir örneğini teşkil etmiştir. Kırım Yarımadası'nın asli unsuru olan Tatar Türk toplumunun bu tür yöntemlerle baskı altına alınması esef vericidir" denildi.

Türkiye'nin, Kırım'ın gayrımeşru ilhakını tanımadığının hatırlatıldığı açıklamada, hak ve menfaatlerini barışçı yollarla savunan ve demokratik yöntemlerle seslerini duyurmaya çalışan soydaş Kırım Tatarlarının yanında olmaya devam edileceği kaydedildi.

Rusya'nın Güney Askeri Bölge Mahkemesi, 'Hizb-ut Tahrir' adı verilen dava çerçevesinde 7 Kırım Tatarı hakkında mahkumiyet kararı vermişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanlığıRusyaKırımTatarTürk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İçişleri Bakanlığı: 3 terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı: 3 terörist teslim oldu
Şehit Teğmen Aslan, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Teğmen Aslan, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit polisin madalyasını 9 yaşındaki oğlu Yusuf aldı
Şehit polisin madalyasını 9 yaşındaki oğlu Yusuf aldı
Dr. Sarıcı: Büyük bir deprem beklentisi içerisindeyiz
Dr. Sarıcı: Büyük bir deprem beklentisi içerisindeyiz
Pakdemirli: Erozyonla kaybolan toprak miktarını düşürdük
Pakdemirli: Erozyonla kaybolan toprak miktarını düşürdük
Yıldırım-12 Beşkaynak operasyonu başlatıldı
Yıldırım-12 Beşkaynak operasyonu başlatıldı
Haftanin şehitleri memleketlerine uğurlandı
Haftanin şehitleri memleketlerine uğurlandı
Giresun'da selde kaybolan 4 kişi aranıyor
Giresun'da selde kaybolan 4 kişi aranıyor
Bakan Pakdemirli: Silvan Barajı'nın gövde dolgusu tamamlandı
Bakan Pakdemirli: Silvan Barajı'nın gövde dolgusu tamamlandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans