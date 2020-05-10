Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya açıklaması
Van'da bir mahalle daha karantinaya alındı
Van'da bir mahalle daha karantinaya...
TBF, sezonla ilgili kararını yarın veriyor
TBF, sezonla ilgili kararını yarın...
Sultangazi'de mangal ateşi hareketliliği
Sultangazi'de mangal ateşi hareketliliği
Saat 11'i bekleyemedi, sokağa çıktı
Saat 11'i bekleyemedi, sokağa çıktı
İş fırsatları için hemen tıkla!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya açıklaması

Dışişleri Bakanlığı’nca, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, sivillere yönelik saldırılarını arttırdığı belirtilerek, "Libya'daki temsilciliklerimiz ile çıkarlarımızın hedef alınması halinde, Hafter unsurlarını meşru hedef olarak telakki edeceğimizi tekrar vurguluyoruz" denildi.

10 Mayıs 2020 Pazar 18:10
0 Okunma
Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya açıklaması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Libya'da Hafter'e bağlı gayrimeşru milis güçlerinin son günlerde başta Trablus'ta olmak üzere sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırılarını herhangi bir ayrım gözetmeksizin artırdığı belirtildi.  Hafter'e bağlı unsurların sadece dün, Trablus'un merkezindeki yerleşim birimlerine yoğun topçu ateşinin yanı sıra 100'ün üzerinde roket fırlattığı belirtilerek, "Trablus Büyükelçiliğimiz dahil diplomatik misyonların, Mitiga Havalimanı’nın, kalkışa hazırlanan sivil uçakların ve diğer sivil altyapının hedef alındığı, sivillerin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bu saldırılar savaş suçu teşkil etmektedir. Bu vesileyle, Libya'daki temsilciliklerimiz ile çıkarlarımızın hedef alınması halinde, Hafter unsurlarını meşru hedef olarak telakki edeceğimizi tekrar vurguluyoruz" denildi.

'BM'NİN, BU VAHŞET KARŞISINDA HAREKETSİZ KALMASI KABUL EDİLEMEZ'

Açıklamada, Birleşmiş Milletler’in bu vahşet karşısında daha fazla hareketsiz kalmasının kabul edilemez olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Mübarek ramazan ayında ve bu salgın döneminde çocuk, kadın, yaşlı demeden kendi halkını katleden darbeci Hafter’in durdurulması uluslararası toplumun ortak sorumluluğudur. Hafter’e askeri, mali ve siyasi destek veren ülkelerin, Libya halkının maruz kaldığı mezalimde ve ülkenin sürüklendiği kaos ve istikrarsızlıkta sorumluluklarının bulunduğu unutulmamalıdır. Türkiye, dost ve kardeş Libya halkının korunması için Libya'nın meşru hükümetini ve kurumlarını desteklemeye devam edecektir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanlığıTürkiyeLibya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Koca’dan sokağa çıkacak 65 yaş üstüne maske uyarısı
Bakan Koca’dan sokağa çıkacak 65 yaş üstüne maske uyarısı
'Hayvan pazarında tokalaşma kalkmalı'
'Hayvan pazarında tokalaşma kalkmalı'
Koronavirüs salgınında can kaybı 3 bin 739'a yükseldi
Koronavirüs salgınında can kaybı 3 bin 739'a yükseldi
Bakan Koca: Türkiye'nin pratik zekası
Bakan Koca: Türkiye'nin pratik zekası
Kazakistan'a tıbbi yardım malzemeleri gönderildi
Kazakistan'a tıbbi yardım malzemeleri gönderildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı
Bakan Soylu'dan uyarı!
Bakan Soylu'dan uyarı!
Can Ataklı'nın 1 buçuk yıla kadar hapsi istendi
Can Ataklı'nın 1 buçuk yıla kadar hapsi istendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan yapımı süren salgın hastanelerinde inceleme yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan yapımı süren salgın hastanelerinde inceleme yaptı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı