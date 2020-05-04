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DHMİ'den Atatürk Havalimanı açıklaması

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Atatürk Havalimanı 17/35 pistlerinin, İstanbul Havalimanı iniş kalkış operasyonlarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle devre dışı bırakıldığı açıklandı.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 09:30
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DHMİ'den Atatürk Havalimanı açıklaması

Konuyla ilgili olarak DHMİ'nin resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, “Atatürk Havalimanı 17/35 pistleri, İstanbul Havalimanı'nın tam kapasite ile faal olduğu 6 Nisan 2019 tarihinden bugüne kadar kullanılmamıştır. Bahse konu pistler, İstanbul Havalimanı iniş kalkış operasyonlarını olumsuz etkilediği ve ciddi kapasite kayıplarına neden olduğu için devre dışı bırakılmıştır. Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen sınırlı sayıdaki uçuş operasyonları için 05/23 pisti kullanılmaktadır. Devre dışı olan 35L/R pistlerinde inşa edilen hastanenin Atatürk Havalimanı operasyonlarına olumsuz bir etkisi bulunmamaktadır. Aktif olarak kullanılan 05/23 pistinden park alanları, genel havacılık terminali ve bakım hangarlarına uçak trafiklerini yönlendirilebilecek alternatifli taksi yollarımız bulunmaktadır. Öte yandan Annex-14'te belirtilen tüm şartlara uygundur ve herhangi bir mani teşkil etmemektedir. Bir diğer husus da, yapımı devam eden imalatların elektronik, seyrüsefer ve radar cihazlarına hiçbir olumsuz etkisi yoktur" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DHMİAtatürk Havalimanı
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