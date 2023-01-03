Dershane önündeki bombalı saldırıda ölenler anıldı

DİYARBAKIR'da 15 yıl önce terör örgütü PKK’nın dershane önüne park ettiği bomba yüklü aracı infilak ettirmesi sonucu yaşamını yitiren 6'sı öğrenci, 7 kişi düzenlenen programla anıldı. Saldırıda 17 yaşındaki oğlu Eren Şahin'i kaybeden AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, "Bir şehit annesi olarak evladımı toprağa verdikten sonra bu dünyadan hiç tat almadım. Her güne büyük ıstıraplarla uyandım" dedi.



Yenişehir ilçesi Prof. Dr. Yusuf Yazıcıoğlu Caddesi'nde 3 Ocak 2008'de PKK'lı teröristlerce bir dershanenin önüne park edilen bomba yüklü aracın, askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 6'sı öğrenci, 7 kişi yaşamını yitirdi, 73 kişi de yaralandı. Saldırıda hayatını kaybeden dershane öğrencileri Eren Şahin Eronat, Salih Ekinci, Melek İpek, Rıdvan Süer, Ferhat Mutlu ve Engin Taşkın ile kızını dershaneden almaya giden Cengiz Kaya için olayın yaşandığı yerde anma programı düzenlendi.



Programa, patlamada oğlu Eren Şahin'i kaybeden AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Vali Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. 7 kişinin fotoğraflarının bulunduğu patlama yerine kırmızı karanfiller bırakıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.



'GENCECİK FİDANLARIMIZI TOPRAĞA VERDİK'



AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, "Benim bir davam, derdim, meselem var ve bunların hiçbirinde ben yokum. Sizin evlatlarınız var. Bir şehit annesi olarak evladımı toprağa verdikten sonra bu dünyadan hiç tat almadım. Her güne büyük ıstıraplarla uyandım. Bana yaşama ve mücadele gücü veren hep davam oldu. Bu dershanenin önü bir semboldür. Diyarbakır ve Türkiye'nin birçok noktasında patlamalar oldu. Gencecik fidanlarımızı toprağa verdik. Hangisini birbirinden ayırabiliriz ki? Hepsi çok kıymetli ve anne evlatlarıydı. Tıpkı Diyarbakır anneleri ve babaları gibi terör örgütünün elinden çocuğunu kurtarmak isteyen ailelerin eylemlerini alkışlıyorum. Yıllardır bu bölgede sözde siyaset yapanların, gariplerin çocuğunu kullanarak, PKK'ya nasıl uşaklık yaptıklarına hep beraber şahitlik ediyoruz. Bu kadim şehirde ne eserleri var ki; sadece kan ve gözyaşı" dedi.



'TERÖR ÖRGÜTÜNÜN VİCDANI, DİLİ VE İMANI YOKTUR'



Vali Ali İhsan Su da "İyi birer insan olmak için ülkemize hizmet etmek isteyen genç öğrencilerimizi ve onların velisi olan bir babamızı terör örgütü insafsız ve vicdansızca buraya koyduğu bomba yüklü araç ile şehit etti. Terör örgütünün vicdanı, dili ve imanı yoktur. Masum insanlarımızı katlederek şehit ediyorlar. Sizlerin desteğiyle, güvenlik güçlerimizin cansiperane gayretleriyle inlerine girdik. Allah'ın izniyle bellerini kırdık. İnşallah hepsini bitireceğiz. Bunu hep birlikte başaracağız. Bu mücadele tek bir terörist kalmayıncaya kadar devam edecektir" diye konuştu.



Bomba yüklü aracı uzaktan kumandayla patlatan PKK’lı terörist Erdal Polat, 2009'da Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen kararla 9 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 75 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. 5 kişiye de yardım ve yataklıktan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası verilmişti.