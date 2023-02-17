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Depremlerde vefat edenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde hayatını kaybedenler için cuma namazını müteakip binlerce Müslüman gıyabi cenaze namazı kıldı.

17 Şubat 2023 Cuma 14:15
Depremlerde vefat edenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Ankara

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerdeki tüm camilerde, cuma namazında depremlerde vefat edenler için dua edildi.

Cuma namazı sonrası cami cemaati, afette hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Bazı camilerde içeride bazılarında ise avluda kılınan gıyabi cenaze namazına, vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

Şanlıurfa

Namaz dolayısıyla inanç turizminin önemli merkezlerinden olan kentte Hz. İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde bulunan Dergah Camisi'nde binlerce kişi bir araya geldi.

Cuma hutbesini okuyan İl Müftüsü Ramazan Tolan, dayanışma ve yardımlaşmanın bu zor günlerde önemli olduğunu vurguladı. Depremzedelere destek olma çağrısı yapan Tolan, acıların hafiflemesi için herkesin fedakarlıkta bulunması gerektiğini dile getirdi.

Cuma namazını müteakiben vatandaşlar, gıyabi cenaze namazı kıldı, depremde hayatını kaybedenler için dua etti.

Adıyaman

Depremlerde etkilenen Adıyaman'da, çadır kentte cuma namazı eda edildi.

Sümerevler Atletizm Pisti'nde kurulan çadır kentte vatandaşlar ve görevliler, cuma namazı için bir araya geldi.

Cuma namazının ardından, depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı da kılındı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Gıyabi Cenaze NamazıDeprem
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