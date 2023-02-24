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Depremler Pazarcık'taki Çataldağ'da heyelana neden oldu

Kahramanmaraş merkezli ilk depremin merkez üssü Pazarcık'ta bulunan Çataldağ'da sarsıntının etkisiyle kayaların sürüklendiği ve heyelan oluştuğu görüldü.

24 Şubat 2023 Cuma 16:16
Depremler Pazarcık'taki Çataldağ'da heyelana neden oldu

KAHRAMANMARAŞ - Pazarcık'ta 7,7 büyüklüğündeki ilk deprem sonucu fay hattının yüzey kırıklarına neden olduğu Büyüknacar Mahallesi ile Türkoğlu ilçesi arasındaki dağ sırasında yer alan Çataldağ, sarsıntının izlerini taşıyor.

Dağdan kopan kayalar ve toprak kütlelerinin vadiye sürüklendiği, arazideki bazı yollarının ise ulaşıma kapandığı tespit edildi.

Yakınlarında yerleşim birimi bulunmayan dağda heyelanın aralıklarla devam etmesi nedeniyle toz bulutlarının oluştuğu, ağaçlık alanların da zarar gördüğü gözlendi.

AA

Son Güncelleme: 24.02.2023 16:24
Anahtar Kelimeler:
PazarcıkHeyelanÇataldağ
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