Depremin sessiz kahramanlarından biri de "vinç sektörü" oldu

Ankara

Yük Mühendisliği Birliği (YMB) Başkanı Ahmet Altunkum, AA muhabirine, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında vinç sektörünün oynadığı role ilişkin değerlendirmede bulundu.

Dernek üyeleri ve diğer meslektaşlarıyla birlikte depremin ilk anından itibaren sahaya hareket ettiklerini dile getiren Altunkum, her ilden vinçleri bölgeye yönlendirdiklerini söyledi. Altunkum, "Vinçleri bir yerden başka yere göndermek zaman alan işler olmasına rağmen biz Tekirdağ'dan, İzmir'den, Samsun'dan, tüm illerden vinçleri bölgeye yönlendirdik. Bu araçlarımız peyderpey oralarda kurtarma çalışmalarına yardım ettiler." diye konuştu.

"Devletten çağrı beklemeden gittik"

Deprem bölgesine yakın Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatı ile İskenderun'dan vinçleri çekerek bölgeye yönlendirdiklerini anlatan Altunkum, şöyle devam etti:

"Herkes kendi makinesini mevcut görev yerinden çekti ve deprem bölgesine götürdü. Bu riskli görevi aldılar. Bu nedenden dolayı da işverenlerin tazminat talebinde bulunmayacağını düşünüyoruz. Sözleşmeye bağlı işleri bulunanlar veya boşta olanlar vardı. Hepsi sahada yer aldı. İlk etapta devletten çağrı almadan gittiler. Çağrı almadan ihtiyaç olacağını düşünerek gittik. Böyle bir afette çağrı düşünülür mü? 11 ilde bu işi en güzel şekilde gerçekleştirip elimizden geleni yapmaya çalıştık. İnşallah başarılı olmuşuzdur. Kendimi müsterih hissediyorum."

"Artık kepçeler ön planda olacak"

Altunkum, kendilerinin de bu depremle birlikte arama kurtarma sürecinde vincin ön planda olması gerektiğini öğrendiklerini belirterek, "Sektördeki tüm arkadaşlar canla başla hareket ettiler, kurtarma çalışmalarına katıldılar. Birçok insanın enkaz altından sağ çıkarılmasına vesile olduk, bu da bizi mutlu etti. Derneğimizden direkt kurtarma ekibinde olan arkadaşlarımız vardı." dedi.

Sektör olarak ağır kaldırma yanında ağır taşıma görevlerini de yürüttüklerine dikkati çeken Altunkum, "Deprem bölgesine kazı makineleri, iş makineleri ve ekskavatörlerin taşınmasını da biz gerçekleştirdik. Hem vinçler hem ağır nakliye araçlarımızla sahada olduk. Şu anda konteynerlerin taşıma ve indirmesiyle de uğraşıyoruz. Daha sonraki aşamada da kazı ve kepçe makinelerimiz daha çok ön planda olacak." ifadesini kullandı.

Altunkum, bölgede dernek üyesi olsun veya olmasın 700-800 civarında vinç olduğunu tahmin ettiğini, ciddi sayıda iş ve kazı makinesini de bölgeye taşıdıklarını söyledi.

"Şehirlerin yeniden kurulmasında göreve hazırız"

Altunkum, deprem bölgesinde yapımına başlanacak yeni şehirlerin kuruluş aşamasında da rol alabileceklerini belirterek, "Bu göreve de hazırız. Özellikle endüstriyel bölgelerin kurulmasında yer alabiliriz. Taşıma ve ağır kaldırma işlerinde ciddi rol alacağımızı düşünüyoruz. Yıkılan fabrika ve iş yerleri ile yeni kurulacak tesislerde vinç gereksinimi olacaktır." dedi.

Deprem sürecinde vinç operatörü eksikliğine ilişkin sosyal medyada çok fazla paylaşım olduğunu gördüklerini ifade eden Altunkum, bu paylaşımları yapanların hepsine bizzat ulaşmaya çalıştığını ancak bir dönüş alamadığını söyledi. Altunkum, bu paylaşımların doğruyu yansıtmadığını vurgulayarak, "Burada bir dezenformasyon sıkıntısı yaşandı. Biz sahada hiç operatör sıkıntısı yaşamadık. Kendimiz zaten yolladığımız vinçlere operatör sağladık." diye konuştu.

Altunkum, sektörün genel olarak vinç operatörü eksikliği yaşadığını ve operatör yetişmesi için çalışma yürüttüklerini belirterek, "Bu konuda bir insan kaynağı oluşturmamız gerekiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve meslek liseleriyle görüşüyoruz. Bu işin uzmanlık haline getirilmesini sağlamamız, bu konuyu doğru bir yöntemle çözmemiz gerekiyor." dedi.

Sektörün ilk mesleki dayanışma örgütü

Türkiye'de yük mühendisliği gerektiren kaldırma ve taşıma hizmetleri alanında ilk ve tek mesleki dayanışma kuruluşu olan dernek, faaliyetlerine 2007 yılında Vinç İşletmecileri Derneği olarak başladı ve daha sonra adını Ağır Yük Kaldırma ve Taşımacılar Derneği olarak değiştirdi. Dernek, son olarak 30 Haziran 2022'de de resmi ismini "Yük Mühendisliği Gerektiren Kaldırma ve Taşıma Hizmetleri İşbirliği Derneği" yaparken çalışmalarında Yük Mühendisliği Birliği ismini kullanmaya başladı.

Yük mühendisliği gerektiren kaldırma ve taşıma hizmetleri veren şirketlerin Türkiye ekonomisine 2021 yılında tahmini katkısının 6,5 milyar dolar olduğu belirlendi. Bu rakamın, enerji ve yenilenebilir enerji yatırımları, ağır sanayi, denizcilik gibi yük mühendisliği gerektiren kaldırma ve taşıma hizmetlerini alan sektörler eklendiğinde yıllık 8 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.