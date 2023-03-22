Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
4.955,36
ALTIN
1.188,59
DOLAR
19,04
STERLİN
23,33
EURO
20,54
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Sağlık Bakanlığı 10.900 Sürekli İşçi Alacak
Sağlık Bakanlığı 10.900 Sürekli...
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim...
Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi, Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi,...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Depremden etkilenen 11 ilde 46 bin 300 konutun yapım süreci başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şu an itibarıyla depremden etkilenen 11 ilde 46 bin 300 konutun yapım sürecinin başladığını bildirdi.

22 Mart 2023 Çarşamba 15:48
Depremden etkilenen 11 ilde 46 bin 300 konutun yapım süreci başladı
Gaziantep

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Yenibademli Mahallesi'nde depremzedeler için yapımı devam eden kalıcı konutları inceleyen Kurum, burada gazetecilere açıklama yaptı.

Bakan Kurum, Gaziantep'te yeni yerleşim yerlerine ilişkin çalışmaları sahada görmek adına hep birlikte vatandaşla istişareler yapmak için Nurdağı'na geldiklerini söyledi. İlçede ilk temellerini atacakları yeni yerleşim yerlerini vatandaşla istişare içinde görüşmeler yaparak karar verdiklerini vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:

"İnşallah yarın itibarıyla Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle milletimize söz verdiğimiz afet konutlarına ilişkin Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen 11 ilde eş zamanlı olarak temellerimizi atacağımız ve toplamda 46 bin 327 konutun sözleşmesini yaptık ve sahada fiilen başlamış olduk. Depremden 46 gün geçti. 46 gün içinde bir taraftan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderirken geçici barınma alanlarının inşasını yürütürken diğer taraftan da kalıcı konutların yapımı için bilim insanlarımızla vatandaşımızla depremin ilk anından beri sergilediğimiz o el ele, gönül gönle duruşu sergilemeye devam ediyoruz."

"Milletimizin başını öne eğdirmeyeceğiz, devletimiz güçlüdür"

Millete söz verdiklerini ve bu sözü tutmak adına tüm ekibiyle gece gündüz çalıştıklarını dile getiren Kurum, "Şu an itibarıyla 11 ilde yapmış olduğumuz sözleşmeler 46 bin 327'ye ulaştı. Fiilen 46 bin 327 konutumuz şu an itibarıyla başlamış oldu. Yarın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle Kahramanmaraş'ta depremin merkez üssü olan hem Pazarcık'ta hem Dulkadiroğlu'nda hem Elbistan'da, Afşin'de tüm illerimizde eş zamanlı olarak temellerimizi atacağız. Yarın itibarıyla da 17 bin 902 konutumuzun temelini depremden 46 gün sonra Kahramanmaraş'ta atıyor olacağız." diye konuştu.

Depremin ilk anıyla birlikte büyük hüzne boğulduklarına işaret eden Kurum, 85 milyonun yas içinde deprem bölgeleri için mücadele ettiği süreci aynı anlayışla devam ettirerek vatandaşı bir gün, bir saat önce evlerine yerleştirebilmek amacıyla çalışmaları yürüttüklerini vurguladı.

Söz verdikleri gibi iki, üç ay içinde 11 ilde toplamda 319 bin konutun yapımını başlatacaklarına dikkati çeken Kurum, şunları kaydetti:

"Ardından da etap etap şu an itibarıyla 650 bin konutun yapımını hem merkezlerimizde hem köylerimizde, ilçelerimizde eş zamanlı olarak yürütüyor olacağız. Milletimizin başını öne eğdirmeyeceğiz. Devletimiz güçlüdür. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde daha önce afetlerde olduğu gibi daha önceki deprem afetinde olduğu gibi Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de ne yaptıysak hep bunu söylüyoruz. İzmir'de, Antalya'da, Muğla'da ne yaptıysak aynı anlayışla bu çalışmaları yürüteceğiz. Vatandaşlarımıza sözlerimizi eksiksiz şekilde yerine getirmek için çalışıyoruz. Onlar bize dua, teşekkür ediyorlar. Vatandaşımızla milletimizle birlikte konutlarımızın inşasını yürütüyor olacağız."

Bakan Kurum'a Gaziantep Valisi Davut Gül ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de eşlik etti.

AA

Son Güncelleme: 22.03.2023 16:42
Anahtar Kelimeler:
DepremKonutYapım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İklim değişikliği ve kuraklık Türkiye için "hidrolojik kuraklık" riskini artırıyor
İklim değişikliği ve kuraklık Türkiye için "hidrolojik kuraklık" riskini artırıyor
Anadolu'nun "Büyük Kanyonu"ndaki 104 metrelik cam teras depreme dayanıklı çıktı
Anadolu'nun "Büyük Kanyonu"ndaki 104 metrelik cam teras depreme dayanıklı çıktı
Adıyaman'da selde kaybolan iki kişiye ait bazı eşyalar bulundu
Adıyaman'da selde kaybolan iki kişiye ait bazı eşyalar bulundu
Şanlıurfa'da tırıyla sele kapılan sürücüyü arama çalışmaları sürüyor
Şanlıurfa'da tırıyla sele kapılan sürücüyü arama çalışmaları sürüyor
"İlk Evim İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" projelerinde kura çekimleri devam ediyor
"İlk Evim İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" projelerinde kura çekimleri devam ediyor
Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
Nurdağı ve İslahiye'de ramazan öncesi iftar çadırları kuruluyor
Nurdağı ve İslahiye'de ramazan öncesi iftar çadırları kuruluyor
Bakan Yardımcısı Tiryaki: 20 uçağın alımı gerçekleştirildi, 4'ü yangın sezonundan önce teslim edilecek
Bakan Yardımcısı Tiryaki: 20 uçağın alımı gerçekleştirildi, 4'ü yangın sezonundan önce teslim edilecek
OSB'ler depremzedeler için seferberlik başlattı
OSB'ler depremzedeler için seferberlik başlattı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi