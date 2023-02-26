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Deprem yardımları kırsaldaki üreticilerin kapısına kadar götürülüyor

Kahramanmaraş'ta Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan temel ihtiyaç malzemeleri ile tarımsal destek ürünlerinin 717 kırsal mahalleye dağıtımı, 124 ekip tarafından gerçekleştiriliyor.

26 Şubat 2023 Pazar 17:11
Deprem yardımları kırsaldaki üreticilerin kapısına kadar götürülüyor

Kahramanmaraş (AA)

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan temel ihtiyaç malzemeleri ile tarımsal destek ürünleri, üreticilerin kapısına kadar götürülerek, teslim ediliyor.

Depremlerin ardından kentte bulunan Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri 20. Bölge Müdürlüğü kampüsleri, lojistik destek merkezine dönüştürüldü.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen temel ihtiyaç malzemeleri ile tarımsal destek ürünleri, ekiplerce tasnif ediliyor. Paketlenen ürünler, veteriner ve ziraat mühendislerinden oluşan 124 ekip tarafından il genelinde 717 kırsal mahallede bulunan üreticilere dağıtılıyor.

"3 bin 500 ton civarında yemi çiftçilerimizin kapılarına bıraktık"

Tarım İşletmeleri Genel Müdürü Hasan Gezginç, AA muhabirine, depremlerin kentte tarım sektörünü de etkilediğini söyledi.

Bakanlık yöneticileri ve personeli olarak depremden iki saat sonra Kahramanmaraş'a ulaştıklarını ifade eden Gezginç, "O andan itibaren de tarım, şehir ve arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili ne yapılması gerekiyorsa elimizden gelen desteği sunmaya çalıştık. Bu süreçte yaklaşık 3 bin 445 personelimiz sahada görev yaptı." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Deprem YardımlarıKırsal üretici
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