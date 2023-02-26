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Deprem bölgesindeki arıcılara destek

Tarım ve Orman Bakanlığı, depremzede arıcılara zarar gören kovanların adedi kadar arılı kovan desteği sağlayacak.

26 Şubat 2023 Pazar 17:02
Deprem bölgesindeki arıcılara destek

Ankara (AA)

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Arıcılar Birliği (TAB), Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden etkilenen arıcıların acil ihtiyaçlarının karşılanması ve sektörün olumsuz etkilenmemesi için desteklerini sürdürüyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verileri dikkate alındığında, Türkiye arıcılık sektörü, 2021 yılı itibarıyla koloni varlığı ve bal üretimi açısından Çin'den sonra 2. sırada geliyor.

Dünya kovan varlığı 101 milyon adet ve bal üretimi 2,1 milyon ton iken, Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine göre 2022'de 8,9 milyon kovan varlığına sahip olan Türkiye'de yıllık bal üretimi 118 bin ton seviyesinde bulunuyor. Ortalama kovan başı bal veriminin 13 kilogram olduğu Türkiye'de, bu rakamın gelecek yıllarda daha da yukarılara çıkarılması hedefleniyor.

Türkiye, coğrafi yapısı, bitki örtüsü ve iklimi bakımından arıcılığa son derece uygun bir durumda bulunuyor. Çiçek (yayla balı), kestane, kekik, geven, narenciye, pamuk ve ayçiçeği balları ülkenin en önemli bal çeşitleri arasında yer alıyor.

Böylesi önemli bir kalem olan arıcılık sektörü yıllardır Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çeşitli politikalarla ayni ve nakdi şekilde destekleniyor.

Depremler nedeniyle Bakanlık, 11 ilde kayba uğrayan arıcıların faaliyetlerini sürdürebilmeleri için bu kişilerin acil ihtiyaçlarının karşılanması yönündeki çalışmalarına hız verdi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, söz konusu bölgedeki toplam 1,5 milyon kovana sahip depremzede arıcıların şeker ihtiyacını karşılayacaklarını ve arıcıların zarar gören kovanların adedi kadar arılı kovanları bedelsiz olarak kendilerine tedarik edeceklerini duyurdu.

Yardım açıklaması sektör temsilcilerince olumlu karşılandı. Bakanlığın yanı sıra TAB da depremzede arıcıların zararının karşılanması için destek vereceklerini bildirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Deprem BölgesiArıcılar
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