Denizli'nin çöpleri 15 bin haneyi aydınlatıyor

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kumkısık Katık Atık Bertaraf Tesisi'nde düzenli depolanan çöplerden aylık 15 bin hanenin ihtiyacını karşılayacak elektrik enerjisi üretiyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptıkları yatırımla iklim değişikliğinin de önüne geçtiklerini kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Çevre yatırımları olmazsa olmazımızdır" dedi.





Su Yönetimi ve İklim Değişikliği projeleriyle Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından Dünya 2'ncisi seçilen Denizli Büyükşehir Belediyesi, Kumkısık Katı Atık Bertaraf Tesisi'nde ortaya çıkan metan gazından ayda 15 bin hanenin ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede elektrik enerjisi üretiyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kentteki en büyük çevre yatırımlarından biri olan Kumkısık Katı Atık Bertaraf Tesisi'nde bulunan kurulu gücü 5,6 mWh'lık Biyokütle Enerji Santrali'nde incelemede bulundu. Zolan'a Genel Sekreter Yardımcısı Seval Gebeş ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ramazan Değirmenci ile beraberindekiler eşlik etti. Enerji santralinde bir süre incelemede bulunan Zolan, kentteki evsel atıkların düzenli depolandığı tesisin çok önemli bir ihtiyaca yanıt verdiğini söyledi. Tesiste depolanan evsel atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden bertaraf edildiğini anlatan Zolan, çöplerin çürümesiyle ortaya çıkan metan gazına dikkati çekerek, gazın doğaya salınması halinde tüm dünyanın korkulu rüyası haline gelen iklim değişikliğini tetiklediğini ifade etti.





'ÇEVRE YATIRIMLARIMIZ OLMAZSA OLMAZIMIZDIR'

İklim Değişikliği Eylem Planı çerçevesinde küresel ısınmanın önüne geçebilmek için çöplerden açığa çıkan metan gazını doğaya bırakmayıp, bu gazdan elektrik enerjisi ürettiklerini ifade eden Zolan, "Doğa herhangi bir zararlı gaz ile buluşmuyor. Burada yenilenebilir ve çevreci enerji üretimi için büyük bir yatırım gerçekleştirildi. Denizli'miz her anlamda 'en çevreci şehir', 'en temiz şehir' diyebilme hakkına en üst seviyede sahip. Tabi bunlar görünen yatırımlar değil. Burası çöplerin depolandığı, çöp sızıntı sularının arıtıldığı, tıbbi atıkların bertaraf edildiği çok büyük bir katı atık bertaraf tesisidir. Çevre yatırımlarımız olmazsa olmazımızdır. Burada, çöplerin depolanmasından, çöp sızıntı sularının arıtılmasına, tıbbi atıkların çevreye zarar veremeyecek şekilde bertaraf edilmesinden, çöpten çıkan metan gazından elektrik enerji üretilmesine kadar hem doğamızı korumanın, hem de milli ekonomimize katkı sağlamanın gayreti içindeyiz. Burada üretilen elektrik aylık 15 bin hanemize yetecek seviyede. Elektrik enerjisinin ne kadar önemli olduğunu düşündüğümüzde, bu çok çok önemli bir yatırımdır" dedi.





Zolan, ilerleyen dönemde toplam kurulu gücü 8,4 mWh'a çıkartılacak enerji santralinin 25 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacağını da sözlerine ekledi.