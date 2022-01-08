Denizli Merkezefendi’de 138 m² arsa satılacak

Denizli 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu, Denizli İl, Merkezefendi İlçe, 3587 Ada, 8 Parsel, BAKIRLI Mahallesinde, tapu kaydında ev ve arsa nitelikli taşınmazı açık artırma usulü ile satacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, taşınmaz, 480.200 TL. kıymeti ile 01 Mart 2022 günü saat 13.30-13.35 arasında Denizli Adliye zemin kat polis protokol tarafı 2 no.lu oda yanı İz.şüyu satış yerinde satılacak.
İhale ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyenler buradan ulaşabilir.
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