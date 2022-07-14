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Denizli'de tur otobüsü takla attı

14 Temmuz 2022 Perşembe 14:42
Denizli'de tur otobüsü takla attı

DENİZLİ - Denizli’nin Acıpayam ilçesinde tur otobüsü takla attı. Kazada, çok sayıda yaralının olduğu belirtildi.

Antalya'dan beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale'ye giden turistleri taşıyan tur otobüsü, saat 10.00 sıralarında Denizli'nin Acıpayam ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkıp, takla attı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.


KAZADA 3'Ü AĞIR, 41 KİŞİ YARALANDI

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, Ali Gürül yönetimindeki 07 HGK 90 plakalı turist taşıyan tur otobüsü, Antalya'dan Denizli istikametine giderken, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü Gürül, 1 turist rehberi ile İngiltere, Meksika ve Almanya uyruklu 39 turist olmak üzere toplam 41 kişi yaralandı. Kazada 3 turistin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, yaralılardan çoğuna ayakta müdahale edildiği belirtildi.

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Denizli İl Jandarma Komutanı Albay Veysel Yanık kaza yerine gelerek bilgi aldı. İlk incelemede otobüsün sağ ön tekerleğinin patladığı ve kazanın bu yüzden meydana geldiği belirlendi. Şarampole devrilen otobüs çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.

'KAZAYI GÖRÜNCE YARDIMA KOŞTUK'

Kazaya şahit olan Medine Akay, "Evimin önünde otururken, tekerin patladığını duydum, ardından otobüs devrildi. Hemen yardıma koştuk. Yaralıları otobüsten çıkardık. Bir yandan ambulans çağırdık. Yaralılara su verdik. Kaza gözümün önünde olduğu için ben de çok korktum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tur OtobüsüKazaDenizli
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