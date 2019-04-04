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Denizli'de otobüs devrildi

Denizli'de yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 34 yaralı 

Denizli'de otobüs devrildi

Denizli'de yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 34 yaralı 

04 Nisan 2019 Perşembe 10:32
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Denizli'de otobüs devrildi

DENİZLİ (DHA) 

Denizli'nin Çardak ilçesinde, yolcu otobüsünün kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 2,'si ağır, 34 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Ankara Asfaltı Derbent mevkiinde meydana geldi. Mersin'den Aydın'ın Kuşadası ilçesine giden yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada, 2 kişi öldü, 2'si ağır, 34 kişi de yaralandı. Tam bir can pazarının yaşandığı kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otobüsten çıkarılan yaralılar, çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Denizli KazaOtobüs Kazası
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