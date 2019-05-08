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Denizli'de korkutan patlama

Denizli'nin Tavas ilçesindeki egzoz tamirhanesinde, içinde kimyasal madde bulunan varilde sıkışan gazın patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

Denizli'de korkutan patlama

Denizli'nin Tavas ilçesindeki egzoz tamirhanesinde, içinde kimyasal madde bulunan varilde sıkışan gazın patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

08 Mayıs 2019 Çarşamba 15:06
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Denizli'de korkutan patlama

DENİZLİ - Olay, bugün saat 12.00 sıralarında, Samanlık Mahallesi Menderes Bulvarı üzerinde bulanan Mehmet Küçükşahal'a ait egzoz tamirhanesinde meydana geldi. Tamirci Küçükşahal, işyerinde bulunan varili açmaya çalıştığı sırada, patlama meydana geldi. Patlamanın sesi ilçe merkezinden de duyuldu. Olayda tamirci Küçükşahal ile tamirhanede bulunan Bekir Kaykın ve Ramazan Çineli yaralandı. Patlamanın ardından olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, daha sonra Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, tamirhanenin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, tamirhanede ve patlamaya sebep olan varilde inceleme yaptı. Patlayan varilin içerisinde, boya temizlemede kullanılan kimyasal metilen klorid maddesi bulunduğu ve açılmaya çalışıldığı sırada sıkışan gazın patladığı belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DenizliPatlama
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