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'Denizlerin prensi' lüferin fiyatı altın ile yarışıyor

Çanakkale'de av yasaklarının sona ermesinden sonra lüfer de balıkçı tezgahların da yerini aldı. 'Denizlerin prensi' olarak adlandırılan lüferin kilosu 130 liradan satılıyor.

'Denizlerin prensi' lüferin fiyatı altın ile yarışıyor

Çanakkale'de av yasaklarının sona ermesinden sonra lüfer de balıkçı tezgahların da yerini aldı. 'Denizlerin prensi' olarak adlandırılan lüferin kilosu 130 liradan satılıyor.

26 Eylül 2019 Perşembe 17:07
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'Denizlerin prensi' lüferin fiyatı altın ile yarışıyor

ÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı'nda 1 Eylül tarihinden itibariyle av yasakları sona erdi. Balıkçıların denize açılmasıyla tezgahlar dolmaya başladı, sardalya, hamsi, istavrit gibi balıkların fiyatları da düştü. Balıkçı tezgahlarında çeşit bollaştı. Sardalya 15, hamsi, istavrit ve kolyoz 20, levrek 35, palamut ise büyüklüğüne göre tanesi 15 ile 30 liradan satılıyor. Çipura balığı 35 liradan tezgahlarda yerini alırken mezgit de 25 liradan satılıyor. Ancak denizlerin prensi lüfer lezzeti kadar fiyatıyla da kendisini diğer balıklardan ayırıyor. Kilosu 150 TL'den tezgâha giren ve bugün 130 liraya düşen lüferin fiyatı altın fiyatlarıyla yarışıyor.

Çanakkale Balık Hali'nde balık satışı yapan Kemal Dinçer, palamut ve lüferin soğuk hava balığı olduğunu belirterek, "Havalar bu yıl çok sıcak gitti. Balıklar da geç kaldı. Normalde palamut balığı ağustosun 15'inde kendisini göstermeye başlar ama bu sene geç kaldı. Palamutun bundan sonra da çok fazla olacağını zannetmiyorum. Ama çinekop, sarıkant, lüfer olabilir. 2-3 gündür lüfer balığı tezgahlarda yerini almaya başladı. Dün 150 liraydı, bugün ise 130 lira. Bu sene lüfer bence 50 liraya kadar düşer" dedi.

Bu yıl çok palamut olmayacağını belirten Dinçer, "Palamutun zamanı geçti. Bir aydır olması lazımdı. Çinekop balığı karlı havayı sever. Çok fazla çinekop olur. Havalar böyle olunca balıkçı da balık tutamıyor. Ama önümüzdeki günlerde havalar soğuduktan sonra balık epeyce bollaşır. Şu anda lüfer az olduğu için 130 lira. Bu sene balık olacak ama biraz havaların soğumasını bekleyeceğiz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Denizlerin PrensiLüferçanakkaleAv Yasaklarının Sona ErmesiBalıkçı Tezgahları
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