Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.950,51
ALTIN
979,92
DOLAR
18,62
STERLİN
21,44
EURO
18,46
İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim...
Akdeniz Üniversitesi mülkiyetindeki ticari alanlar kiraya verilecek
Akdeniz Üniversitesi mülkiyetindeki ticari...
Haliç Üniversitesi 49 Öğretim Üyesi alacak
Haliç Üniversitesi 49 Öğretim...
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi alacak
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu...
Ankara Üniversitesi 11 Öğretim Görevlisi alacak
Ankara Üniversitesi 11 Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Denizler ve kıyılardan 180 bin ton atık toplandı

31 Ekim 2022 Pazartesi 15:54
Denizler ve kıyılardan 180 bin ton atık toplandı

ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, 'Sıfır Atık Mavi' hareketiyle başlatılan 'Deniz Çöpleri İl Eylem Planları' kapsamında, deniz yüzeyi, dibi ve kıyılardan yaklaşık 180 bin ton atık toplandığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 'Deniz Çöpleri İl Eylem Planlarının Hazırlanması ve Uygulanması Genelgesi', Resmi Gazete'nin 10 Haziran 2019 tarihindeki sayısında yayımlandı. Genelge kapsamında, denize kıyısı olan 28 ilde 5 yıllığına eylem planları oluşturuldu. 'Sıfır Atık Mavi' hareketiyle başlatılan 'Deniz Çöpleri İl Eylem Planları'nda bugüne kadar toplam yaklaşık 180 bin ton atık toplandı. Sayının, 135 bin tonunu plastik atıklar oluşturdu. Ayrıca, koyların sürekli temiz tutulması amacıyla 2 deniz süpürgesi Marmaris ve Fethiye koylarında görevlendirildi. Temmuz 2022'de göreve başlayan deniz süpürgelerinin topladığı 13 bin 121 kilogram çöp bertaraf edildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
DenizKıyıAtık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk Kızılay, 'Kızılay Haftası Sokağı'nda çocukları ağırladı
Türk Kızılay, 'Kızılay Haftası Sokağı'nda çocukları ağırladı
'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesine başvuruda son gün yoğunluğu
'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesine başvuruda son gün yoğunluğu
Erbaş: Dini konuların gelişigüzel konuşulması karmaşaya neden oluyor
Erbaş: Dini konuların gelişigüzel konuşulması karmaşaya neden oluyor
Afyon'da 'Türk Texel' koyunu üretildi
Afyon'da 'Türk Texel' koyunu üretildi
Su altında kalacak Yusufeli'de, yeni ‘villa köy’lere göç
Su altında kalacak Yusufeli'de, yeni ‘villa köy’lere göç
3 katlı binanın çatı katında yangın
3 katlı binanın çatı katında yangın
Engelsiz Trabzon uygulaması, refakatçi özelliği ile Türkiye'de bir ilk
Engelsiz Trabzon uygulaması, refakatçi özelliği ile Türkiye'de bir ilk
Bodrum'da Yunanistan'ın geri ittiği 9 göçmen kurtarıldı
Bodrum'da Yunanistan'ın geri ittiği 9 göçmen kurtarıldı
İçişleri: Hakkari'de 'Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Operasyonu' başlatıldı
İçişleri: Hakkari'de 'Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Operasyonu' başlatıldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول