Denizler ve kıyılardan 180 bin ton atık toplandı

ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, 'Sıfır Atık Mavi' hareketiyle başlatılan 'Deniz Çöpleri İl Eylem Planları' kapsamında, deniz yüzeyi, dibi ve kıyılardan yaklaşık 180 bin ton atık toplandığı açıklandı.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 'Deniz Çöpleri İl Eylem Planlarının Hazırlanması ve Uygulanması Genelgesi', Resmi Gazete'nin 10 Haziran 2019 tarihindeki sayısında yayımlandı. Genelge kapsamında, denize kıyısı olan 28 ilde 5 yıllığına eylem planları oluşturuldu. 'Sıfır Atık Mavi' hareketiyle başlatılan 'Deniz Çöpleri İl Eylem Planları'nda bugüne kadar toplam yaklaşık 180 bin ton atık toplandı. Sayının, 135 bin tonunu plastik atıklar oluşturdu. Ayrıca, koyların sürekli temiz tutulması amacıyla 2 deniz süpürgesi Marmaris ve Fethiye koylarında görevlendirildi. Temmuz 2022'de göreve başlayan deniz süpürgelerinin topladığı 13 bin 121 kilogram çöp bertaraf edildi.