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Denizde mahsur kalan göçmenleri, Sahil Güvenlik kurtardı

İZMİR'in Dikili ve Çeşme ilçelerinden lastik botlarla Yunanistan adalarına geçmeye çalışırken denizde mahsur kalan göçmenleri, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Kurtarılan göçmenler Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince botlarının motoru ve mazotlarına el konulduğunu iddia etti.

02 Mart 2020 Pazartesi 10:08
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Denizde mahsur kalan göçmenleri, Sahil Güvenlik kurtardı

Çeşme ve Dikili ilçelerinden lastik botlar ile yola çıkan göçmenler, Sakız Adasına yaklaştıkları sırada iddiaya göre Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durduruldu. Botun motoru ve yakıtını alan Yunan Sahil Güvenliği, göçmenleri ölüme terk etti. Yaklaşık 5 saat sonra göçmenlerin imdadına Türk Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Ekipler ayrıca, motoru bozulan başka bir göçmen botuna da müdahale etti.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan, aralarında kadınların ve çocukların da bulunduğu çok sayıda göçmen, Çeşme İskelesi'ne getirildi.

Göçmenlerden biri Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin kötü muamelesine maruz kaldıklarını, botlarında bulunan motor ve yakıtı alınarak ölüme terk edildiklerini söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DenizGöçmenSahil GüvenlikDikiliçeşmeİzmirYunanistan
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