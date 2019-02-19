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Deniz ulaşımına sis engeli

Deniz ulaşımına sis engeli

Deniz ulaşımına sis engeli

Deniz ulaşımına sis engeli

19 Şubat 2019 Salı 10:01
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Deniz ulaşımına sis engeli

İSTANBUL (DHA)

Marmara'da yoğun sis nedeniyle Şehir Hatları A.Ş. tüm seferlerini iptal etti. İDO'nun ise Beşiktaş-Bostancı ve Harem-Sirkeci seferi iptal oldu

Gece saatlerinde etkili olmaya başlayan sis, İstanbul'un birçok noktasında görüş mesafesini düşürdü. Özellikle Boğaz'da etkisini arttıran sis nedeniyle Şehir Hatları A.Ş. tüm vapur seferlerini iptal ettiğini duyurdu. Sis nedeniyle İDO'nun  Beşiktaş-Bostancı ve Harem-Sirkeci seferi de iptal oldu. Beşiktaş iskelesinde vapur seferleri iptallerinden haberi olmayan vatandaşların bazıları iskelede beklerken bazıları ise toplu taşıma araçlarıyla Anadolu yakasına geçmeyi tercih etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SisDeniz Ulaşımı
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