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Datça'da deprem

Datça açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem

18 Nisan 2021 Pazar 10:53
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Datça'da deprem

Muğla (DHA) 

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Datça'nın yanı sıra çevrelerinde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 20.08'de merkez üssü Ege Denizi olan Muğla'nın Datça ilçesinin 29 kilometre açığında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.32 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Datça'nın yanı sıra çevrelerinde de hissedildi. Depremde can ve mal kaybı olmadı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından Muğla Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, "Deprem sonrası AFAD ekipleri tarafından alan taraması devam etmekte olup, 20.40 itibari ile Muğla merkez ve ilçelerinde herhangi olumsuz bir durumla karşılaşılmamıştır. Muğla merkez ve ilçelerinde AFAD koordinasyonundaki saha tarama çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Deprem sırasında dışarıda olan taksi şoförü Murat Kaçmaz (32) ise "Son bir haftadır ilçemizde depremler meydana geliyor. Bu gece yine sallandık ben az hissettim ama evdekilerle görüştüm onlar daha fazla hissetmiş. Deprem Ege denizinde olmasına rağmen Datça'dan hissediliyor, bu da bizi tetikte tutuyor" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DatçaDeprem
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