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Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatı

Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatı başladı

Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatı

Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatı başladı

27 Şubat 2019 Çarşamba 10:00
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Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatı

İZMİR (DHA) 

Cumhuriyet tarihinde ilk kez Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de aynı anda gerçekleştirilen Mavi Vatan -2019 tatbikatı 103 geminin katılımıyla başladı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de eş zamanlı gerçekleştirilen Mavi Vatan -2019 tatbikatı başladı. Tatbikata 13 fırkateyn, 6 korvet, 16 hücumbot, 7 denizaltı, 7 mayın avlama gemisi, 17 yardımcı sınıf gemi, 14 karakol gemisi, 22 çıkarma gemisi, 1 eğitim gemisi olmak üzere toplam 103 gemiyle, ayrıca deniz karakol uçakları, deniz helikopterleri, insansız hava araçları, SAT (Su Altı Taarruz), SAS (Su Altı Savunma) görev timleri, amfibi deniz piyade taburları, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan genel maksat ve taarruz helikopterleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan taktik hava gayreti ve havadan ihbar kontrol uçağı, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan ise Sahil Güvenlik gemi ve botları katıldı. Cumhuriyet tarihinde ilk defa Anadolu'yu çevreleyen her 3 denizde aynı anda ve Deniz Kuvvetleri'nin, gemi uçak, helikopter ve kıyı birliklerinin topyekun iştirak ettiği tatbikatın Akdeniz kısmına Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'ndan 5 fırkateyn, 4 hücümbot, 2 denizaltı, 2 mayın avlama gemisi, 1 amfibi çıkarma gemisi, 1 akaryakıt gemisi, 4 yeni tip karakol botu, 1 sahil güvenlik arama kurtarma gemisi, 3 yardımcı sınıf gemisi, SAT, SAS amfibi timleri katıldı. Tatbikat için bugün saat 05.00'te limandan ayrılındı. Aksaz Körfezi'ne açılan fırkateynler senaryo gereği asimetrik tehdit altında körfezden çıkış yaptı. Akdeniz sularında ilerleyen Anamur fırketeyni, mayın taraması seyrine devam etti. Bu sırada terör unsuru bir bot fırkateynlere doğru ilerledi. Fırkateynden uyarı yapılarak bot hafif makineli silahlarla etkisiz hale getirildi. Güvenlik sahasına giren terör unsuru bir helikopter de yakın hava savunma silahıyla etkisiz hale getirildi. Deniz Harp Merkezi Komutanlığı'nda kurulan 165 kişilik Tatbikat Kontrol Merkezi tarafından sevk ve idare edilen tatbikat devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TatbikatMavi Vatan-2019
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