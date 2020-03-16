Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Avrasya Hastanesinde Tıp Bayramına Dijital Kutlama!
Tıp Bayramına Dijital Kutlama!
Trabzon'da puanlar paylaşıldı
Trabzon'da puanlar paylaşıldı
Kızını hastaneden kaçırdı
Kızını hastaneden kaçırdı
39 gün sonra cesedi bulundu
39 gün sonra cesedi bulundu
Yunanistan sınırındaki göçmenlere yardım yağdı
Yunanistan sınırındaki göçmenlere yardım yağdı
İş fırsatları için hemen tıkla!

Cumhurbaşkanlığı'ndan çok önemli duyuru

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında Çankaya Köşkü'nde koronavirüse yönelik tedbirlerin ele alındığı toplantı yapıldı.

16 Mart 2020 Pazartesi 08:44
0 Okunma
Cumhurbaşkanlığı'ndan çok önemli duyuru

Toplantıda, 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye yapılan uçuşların, gece yarısından itibaren durdurulması kararlaştırıldı. Ayrıca, 17 Mart saat 23.59'a kadar yurda dönüşü sağlanan vatandaşlar, 14 gün gözetim altına alınacak.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Başkanlığı'nda koronavirüse yönelik tedbirlerle ilgili toplantı yapıldığı bildirildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yer aldığı toplantıda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan'ın da video konferansla katıldığı kaydedildi. Toplantıda alınan kararlar şu şekilde sıralandı:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu açıklama çerçevesinde Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan ülkemize yapılan uçuşlar 15 Mart saat 24.00 itibarıyla durdurulacaktır. Anılan ülkelere geçici olarak kısa süreliğine giden veya bu ülkelerde öğrenci olarak bulunan ve ülkemize dönmek isteyen vatandaşlarımız 16 Mart Pazartesi günü yerel saatle 17.00'ye kadar bulundukları ülkelerdeki Türk diplomatik temsilciliklerine başvuracaklardır. Başvuru yapan vatandaşlarımızın ülkeye dönüşleri 17 Mart Salı günü 24.00'e kadar tamamlanacaktır. Bu şekilde ülkemize dönen vatandaşlarımız Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tedbirleri kapsamında 14 gün karantina/gözetim altına alınacaklardır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanlığıKoronavirüsFuat OktayMevlüt ÇavuşoğluSüleyman Soylu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Koca: Tavizsiz olalım
Bakan Koca: Tavizsiz olalım
Umreden dönenler için karantina süreci başladı
Umreden dönenler için karantina süreci başladı
'Çöl çekirgesi' açıklaması
'Çöl çekirgesi' açıklaması
Rekor eroin davasında sona gelindi
Rekor eroin davasında sona gelindi
Erbaş'tan, umreden dönen 5300 kişi için 14 gün uyarısı
Erbaş'tan, umreden dönen 5300 kişi için 14 gün uyarısı
EGM’den Koronavirüs dolandırıcılığı uyarısı
EGM’den Koronavirüs dolandırıcılığı uyarısı
Erdoğan ile Aliyev telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Erdoğan ile Aliyev telefon görüşmesi gerçekleştirdi
MSB: 10 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 10 terörist etkisiz hale getirildi
81 ilde 660 okul servis aracı trafikten men edildi
81 ilde 660 okul servis aracı trafikten men edildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı