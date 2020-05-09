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Cumhurbaşkanlığı'ndan 7 ayrı noktada 7 farklı konser

Cumhurbaşkanlığı, 23 Nisan'da '7 tepeden 7 kıtaya' projesiyle İstanbul'dan başlattığı konserler dizisini, ramazan ayı ve Ramazan Bayramı sürecinde Türkiye'nin farklı şehirlerine yayarak, devam ettirecek.

09 Mayıs 2020 Cumartesi 18:02
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Cumhurbaşkanlığı'ndan 7 ayrı noktada 7 farklı konser

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, 'Kıtaların buluştuğu İstanbul'dan dünyaya sevgi ve birlik mesajı' sloganıyla düzenlenen ve pek çok önemli sanatçının katıldığı '7 Tepeden 7 Kıtayakonseri, bir geleneğin başlangıcını müjdeliyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı, başlattığı konserler dizisini, ramazan ayı ve Ramazan Bayramı sürecinde Türkiye'nin farklı şehirlerine yayarak, devam ettirecek. Cumhurbaşkanlığı, bu kez de Türkiye'nin tarihi değerlerini yansıtan 7 ayrı noktada, 7 farklı konser düzenleyecek.

KONSER PROGRAMLARI SOSYAL MEDYADAN YAYILANACAK

Bu kapsamda, Kapadokya, Afrodisias, Patara, Efes, Hierapolis, Safranbolu ve İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi'nde gerçekleşecek konserlerde Ferman Akgül, Şirin Pancaroğlu–Bora Uymaz, Serkan Çağrı, Yusuf Güney, Murat Karahan, Kubat, Fettah Can izleyiciyle buluşacak. Konserler ana akım medya mecraları ve sosyal medyadan yayımlanacak.

Açıklamada ayrıca, düzenlenecek konserlerde koronavirüse karşı tüm tedbirlerin alındığı vurgulandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Konser7 Tepeden 7 Kıtaya
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