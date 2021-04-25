Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nden ABD Başkanı Biden'a tepkiler

ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarıyla ilgili bugün yaptığı açıklamadaki sözde 'soykırım' ifadesi, Türkiye'den tepki çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'a mesaj göndererek Türk- Ermeni birlikteliğinin önemine vurgu yaptı. Erdoğan ayrıca, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüşerek, Türkiye ve Azerbaycan'ın hangi ortak adımları atabileceği hususunda fikir alışverişinde bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Twitter hesabından yaptığı açıklama ile söz konusu açıklmaya tepkisini gösterdi.

GÜL: ART NİYETLİ BEYANLARI BİZİM İÇİN YOK HÜKMÜNDEDİR

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, art niyetli beyaların Türkiye için yok hükmünde olduğunu belirterek, "Tarihleri soykırım ve ırkçılık suçlarıyla dolu bir sabıka kaydından ibaret olanların art niyetli beyanları bizim için yok hükmündedir. Hukuk ve tarih önünde de bir kıymeti harbiyesi yoktur. Anadolu, insanlık ailesine asırlardır ilham kaynağı olmuştur, olmaya da devam edecektir" ifadelerini kullandı.

SOYLU: ABD TARİH BİLMEZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "ABD tarih bilmez. Çünkü tarihi yoktur. O nedenle başkanına söyletilen sözün de kıymet-i harbiyesi yoktur" açıklamasıyla, Biden'a tepki gösterdi.

ÇAVUŞOĞLU: TARİHİMİZ HAKKINDA KİMSEDEN DERS ALACAK DEĞİLİZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, durumu siyasi fırsatçılık olarak tanımladığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sözcükler tarihi değiştiremez, yeniden yazamaz. Tarihimiz hakkında kimseden ders alacak değiliz. Siyasi fırsatçılık barış ve adalete karşı en büyük ihanettir. Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk milletinin hiç kimsenin leke konduramayacağı kadar temiz bir tarihi olduğunu belirterek, "Tarihi sömürgecilikten, katliamcılıktan, ırkçılıktan ve ayrımcılıktan ibaret olanların kendi yüz karası tarihlerini, iyilik ve hoşgörü medeniyeti kurmuş milletimize yansıtma çabası beyhudedir" dedi.

KURUM: MİLLETİMİZE 'SOYKIRIM' İTHAMI ASLA KABUL EDİLEMEZ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bin yıldır bu topraklarda adaleti ve barışı hakim kılmış, mazlumlara kucak açmış milletimize 'soykırım' ithamı asla kabul edilemez. Tarihi gerçekleri; çarpıtmayla, yalan ve iftiralarla değiştiremezsiniz. Tarih önünde sicili karanlık olanların soykırım ifadesini reddediyoruz" açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Milletimizin şanlı tarihinde hiçbir zaman soykırım olmamıştır. Tarihi, yalanlarıyla lekelemeye çalışanlar hiçbir zaman gerçeğin peşinde olmadı. Konunun tarihçiler tarafından tartışılması, belgelerin açılması hiçbir zaman işlerine gelmedi" değerlendirmesini yaptı.

SELÇUK: BU İFTİRALAR YOK HÜKMÜNDEDİR

Tarihi arşivlerin gerçeklerin aynası olduğuna işaret eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Siyasi hezeyanlara değil yaşanmışlıklara dayanır. Biz, evlatlarımıza tarihi bilimin yol göstericiliğinde çarpıtmadan anlatıyoruz. Hem tarihi hem hukuki zeminde hiçbir karşılığı olmayan bu iftiralar yok hükmündedir" ifadelerini kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "ABD Başkanı'nın 1915 olaylarını sözde 'soykırım' olarak tanımlaması kabul edilemez ve gerçeklerden uzaktır. Asil milletimizin şanla, şerefle dolu tarihi bu asılsız iddialarla karalanamaz" diyerek tepkisini gösterdi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş ise "ABD Başkanı'nın 1915 olaylarına ilişkin 'soykırım' ifadesini kullanmasını kınıyoruz. Soykırım iddiası, aziz milletimize atılmış büyük bir iftiradır. ABD Başkanı'nın, tarihi gerçeklerle bağdaşmayan bu açıklamaları Türkiye- ABD ilişkilerine zarar vermeye yönelik bir girişimdir" açıklamasında bulundu.