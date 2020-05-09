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Cumhurbaşkanı Erdoğan yapımı süren salgın hastanelerinde inceleme yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe, Yeşilköy ve Hadımköy'de yapımı süren salgın hastaneleri inceledi.

09 Mayıs 2020 Cumartesi 18:08
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yapımı süren salgın hastanelerinde inceleme yaptı

Erdoğan'ın talimatıyla Sancaktepe'de 7 Nisan günü yapımına başlanan salgın hastanesinde inşaat çalışmaları aralıksız devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 14.00 sıralarında Sancaktepe'ye yapılan salgın hastanesine gelerek incelemelerde bulundu. Erdoğan'a Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durum hakkında bilgi verdi. Erdoğan'ın incelemesinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan incelemesi yaklaşık yarım saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan pandemi hastanesini helikopterle havadan da inceledikten sonra Atatürk Havalimanı'ndaki hastane inşaatına geçti.

Erdoğan burada da çalışmalar hakkında bilgi aldı. Erdoğan, burada işçilere de hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak Yeşilköy'ün ardından Hadımköy'deki hastane alanında da inceleme yaptı.

ERDOĞAN YASSIADA'YI HAVADAN İNCELEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yassıada'yı havadan inceledi.

Erdoğan, Sancaktepe'den Atatürk Havalimanı'na geçerken, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak yeniden düzenlenen Yassıada'da sürdürülen çalışmaları havadan inceledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıR.Tayyip ErdoğanHastaneIncelemeSalgınHastalıkSancaktepe
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