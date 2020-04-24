Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa seslendi ve çocuklarla istiklal marşı okudu

Erdoğan, "23 Nisan günü demokrasinin, milli iradenin, millet egemenliğinin en önemli sembolü olmasının yanı sıra milletimizin evlatlarına verdiği değerin, gençlerine güveninin de bir işaretidir. Millet olarak tıpkı bağımsızlığımız gibi çocuklarımızı da dünyadaki en kıymetli varlıklarımız olarak görüyor, onları el üstünde tutuyoruz. Bu anlayışla son 18 senede demokraside ve ekonomide Türkiye'yi büyütmenin, güçlendirmenin, dünyanın en saygın ülkelerinden biri haline getirmenin mücadelesini verdik. İlk Meclis'te tecessüm eden iradeye uygun şekilde hiç kimseyi dışlamadan, ayırmadan, ayrıştırmadan 83 milyonun tamamını, vatanımızın her köşesini kucaklamanın gayreti içinde olduk. Bugün de koronavirüs salgınına karşı verdiğimiz mücadeleyi aynı azim, inanç ve umutla yürütüyoruz. Allah'ın izni ve inayeti, aziz milletimizin basiret ve ferasetiyle bu musibetin de üstesinden geleceğimize inanıyoruz. 83 milyonun tüm fertlerinden, bilhassa bugün bayramlarını kutladığımız çocuklarımızdan biraz daha sabretmelerini, açıklanan tedbirlere riayet etmeyi sürdürmelerini istiyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"İstiklal Marşımız sadece bir asır önceki özgürlük mücadelemizi anlatmakla kalmaz, aynı zamanda bugün ve gelecekte ihtiyacımız olan ruhu da ifade eder. Şimdi tüm milletimi saat tam 21.00'de balkonlarımıza, pencerelerimize çıkarak İstiklal Marşı'mızı okumaya davet ediyorum. Biz de burada kendi çocuklarımız ve torunlarımızla birlikte mesajlarını kalbimizde hissederek okumak suretiyle bu milli coşkuya iştirak edeceğiz. Bir kez daha bize bu vatanı armağan eden şehit ve gazilerilerimizi, rahmetle, şükranla, tazimle anıyor, çocuklarımızın ve tüm dünya çocuklarının bayramını tebrik ediyorum. Milletimizin ve tüm İslam aleminin bu gece ilk teravih namazını kılıp, ilk sahurunu yapacağımız ramazan-ı şerifini tebrik ediyorum. Rabb'imden bu mübarek günlerin en güzel şekilde değerlendirerek, sağlıkla, huzurla, esenlikle, bizlere ramazana ulaştırdığı gibi bayrama da ulaştırmayı nasip etmesini diliyorum."

Erdoğan, daha sonra çocuklarla birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.