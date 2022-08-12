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Cumhurbaşkanı Erdoğan restorasyonu tamamlanan Ayazma Camii'ni ibaret açtı

12 Ağustos 2022 Cuma 15:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan restorasyonu tamamlanan Ayazma Camii'ni ibaret açtı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını restorasyonu tamamlanan Üsküdar Ayazma Camii'nde kıldı. Caminin ibadete açılış programında konuşan Erdoğan, "Her camimizi, ülkemizin ve milletimizin geleceği için vatan topraklarına dikilen birer manevi muhafız olarak görüyoruz" dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak yine Üsküdar'da bulunan Ayazma Camii'ne geldi. Erdoğan restorasyonu tamamlanarak ibadete açılan Ayazma Camii'nde cuma namazını kıldı. Namazın ardından Erdoğan ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya restorasyonu tamamlanan tarihi Ayazma Camii'nin açılışını yaptı.

Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cuma namazını beraberce niyaz ettiğimiz 261 yıllık Ayazma Camii'mizin restorasyonunun ülkemiz ve alemi İslam için hayırlara vesile olmasını diliyorum.  Mimarisiyle, yeriyle pek çok özelliğiyle şehrimize değer katan, Ayazma Camiimizin banisi  Sultan 3. Mustafa'dan bugüne kadar bu eserin yaşatılması için gayret gösteren herkesi rahmetle yad ediyorum. Caminin restorasyonunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Erdoğan, "Rabbimiz Tevbe Suresi'nde şöyle buyuruyor, Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren  ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder.  Ayazma Camii'nde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da günde beş vakit okunacak ezanların kılınacak namazların, edilecek duaların Allah katında kabul olmasını diliyorum. Ezanlarıyla, şehirlerimizin semalarını yankılandıran her camimizi, ülkemizin ve milletimizin geleceği için vatan topraklarına dikilen birer manevi muhafız olarak görüyoruz. Ayasofya'yı yeniden ibadete açarak fethin ve onun muzaffer komutanı Fatih'in emanetine sahip çıkmıştık. Son dönemde İstanbul'un dört bir yanında inşa ettiğimiz camilerle ecdadın bu topraklara kazıdığı mühürleri eşitlendik, çoğalttık, yaygınlaştırdık. Ayazma Camii'nin restorasyonunu tamamlayıp yeniden ibadete açarak bir vazifeyi daha yerine getirmiş olmanın gönül huzuru içindeyiz. Burada yapılacak dualar edilecek ibadetlerin hak katında kabul olmasını niyaz ediyorum" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanAyazma Camii
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