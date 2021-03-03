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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile video konferans yöntemiyle görüştü.

03 Mart 2021 Çarşamba 09:38
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede, Türkiye- Fransa ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile uzun bir aranın ardından yeniden görüştüklerini ve Macron'un şahsında Fransız halkını selamladığını ifade etti. Fransa'nın koronavirüsle mücadelesini yakından takip ettiklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkem ve milletim adına salgında hayatını kaybeden Fransa vatandaşları için taziyelerimi sunuyorum" dedi.

Türkiye olarak aşılama çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdürürken, kontrollü normalleşme adımlarını da atmaya başladıklarını anlatan Erdoğan, şimdiye kadar yaklaşık 10 milyon vatandaşı aşıladıklarını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sene Ankara Anlaşması'nın 100'üncü yılı olduğuna değinerek, Türkiye- Fransa ilişkilerinde liderler arasında tesis edilen diyaloğun her zaman büyük rolü olduğunu ifade etti. Birinci Fransuva ve Kanuni Sultan Süleyman tarafından mektup teatisiyle temelleri atılan bu dostluk ilişkisinin pek çok badireden başarıyla geçtiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye- Fransa iş birliğinin çok ciddi bir potansiyeli olduğuna inandığını dile getirdi.

Erdoğan, "İki güçlü NATO müttefiki olarak Avrupa'dan Kafkaslara, Orta Doğu'ya ve Afrika'ya uzanan geniş coğrafyada güvenlik, istikrar ve barış çabalarına önemli katkılar sağlayabiliriz. Ülkelerimizi, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini tehdit eden terör örgütleriyle mücadelede de ortaklaşa atabileceğimiz adımlar var. Tüm bu hususlarda Türkiye ve Fransa'nın dayanışma içinde hareket etmesini arzu ediyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanFransaMacron
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