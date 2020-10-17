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Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih Sondaj Gemisi'nden müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Sondaj Gemi'sinin Karadeniz’de yaptığı aramalarla ilgili olarak, 85 milyar metreküp daha doğal gaz bulunduğunu, Sakarya gaz sahasında toplam doğal gaz rezervinin 405 milyar metreküpü bulduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz ve Akdeniz’deki yeni sondajlarla alınacak müjdelerle bu kaynağın yükseltileceğini söyledi.

17 Ekim 2020 Cumartesi 17:04
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih Sondaj Gemisi'nden müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sakarya gaz sahasındaki sondaj faaliyetinin tamamlanma talimatını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde İstanbul'dan helikopterle Fatih Sondaj Gemisi'ne gitti. Gemide incelemelerde bulunan Erdoğan Sakarya gaz sahası ile ilgili talimat verdi. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan, Sakarya gaz sahasındaki faaliyetlerin tamamlanması için talimat verdi.  

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından bazı satır başları:

- 85 milyar metreküp daha bulundu. Sakarya sahasında toplam doğalgaz rezerv 405 milyar metreküpü buldu.

- Karadeniz'de keşfettiğimiz rezerv, ülkemizde bugüne kadarki, en büyük hidrokarbon kaynağıdır.

- Biz kendi işimize bakıyoruz. Karadeniz ve Akdeniz'de çalışmalarımızı devam ettireceğiz.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanFatih Sondaj GemisiKaradenizAkdeniz
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