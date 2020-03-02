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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın Sancaktepe'deki evine taziye ziyaretinde bulundu.

02 Mart 2020 Pazartesi 09:53
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Baysal'ın ailesine taziyelerini iletirken, ziyarette şehit Baysal için Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi. Ziyarette Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanİdlibŞehitEmre Baysal
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