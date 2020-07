Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi açılış törenine katıldı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ak Parti İstanbul Milletvekilleri Ravza Kavakcı Kan ve Ahmet Hamdi Çamlı da katıldı. Törene katılan misafirler, sosyal mesafeli ve maskeli olarak otururken, tören alanı girişine konulan dezenfektanlı paspaslar dikkati çekti. Erdoğan, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, hastanenin şehre, ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.



"BURADA 100 BİN AMELİYAT YAPILMASINI ÖNGÖRÜYORUZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin İstanbul'a yakışır bir eser olmasının yanı sıra çevreye duyarlı, depreme dayanıklı olmasını özellikle istediklerini ifade ederek, "618 milyon liralık bir yatırımla, 302 bin metrekare kapalı alana sahip 5 bloktan oluşan otoparkı, konferans salonu, yeşil alanı ve diğer özellikleriyle bu muhteşem eseri ilçemize ve İstanbul'umuza kazandırdık. Donanımıyla alt yapısıyla kendi alanının öncülerinden olan hastanemizde yıllık 3,5 milyon hastanın ayakta, 150 bin hastanın yatarak tedavi görmesini planlıyoruz. Burada kanser cerrahisi başta olmak üzere senede 100 bin ameliyat yapılmasını öngörüyoruz. Hastanemizi inşa edeceğimiz 150 yataklı onkoloji hastanesiyle daha da büyüteceğiz" şeklinde konuştu.



DR. LÜTFİ KIRDAR'I YAD ETTİ



Erdoğan, Konuşmasında Dr. Lütfu Kırdar'ı rahmetle yad ederek, "Yassıada mahkemelerinin acımasızlığından payını alanlardan biri de merhum Lütfi Kırdar'dır. Lütfi Kırdar Yassıada'da birçok uyduruk davadan yargılanmıştır. Bunlardan birisi CHP'nin kışkırtmasıyla düzenlenen 28-29 Nisan öğrenci olaylarıdır. Öğrencilerin öldürüldüğü, hatta kıyma makinesine atıldığı gibi pek çok yalanın havada uçuştuğu yargılamalar sırasında mahkeme başkanı Lütfi Kırdar'ı huzuruna çağırır. Mahkeme Başkanı Salim Başoğlu merhum Kırdar'a görevi ve davayla hiçbir alakası olmayan şu soruyu sorar; 'İstanbul'a büyük hizmetler yapmış bir kimsesiniz. Neden CHP'den istifa ederek Demokrat Partiye geçtiniz?' Merhum Lütfi Kırdar 'Demokrat Parti' diyerek söze başladığı esnada birden fenalaşır ve sandalyeye oturmak için izin ister. Ancak mahkeme başkanı buna müsaade etmez. İğrenç iftiralar ve hakaretlere maruz kalan Lütfi Kırdar'ın kalbi bu kadar haksızlığa daha fazla dayanamaz. 17 Şubat'ta iki askerin kollarında mahkeme salonundan çıkarılırken oğlu ve yol arkadaşlarının gözleri önünde vefat eder" dedi.



İSTANBUL'UN EN BÜYÜK HASTANELERİNDEN BİRİ



Erdoğan, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin İstanbul'un en büyük hastanelerinden biri olduğunu ifade ederek,



"Yeni hastanemizin İstanbul'a yakışır bir eser olmasının yanı sıra çevreye duyarlı, depreme dayanıklı olmasını özellikle istedik. 618 milyon liralık bir yatırımla, 302 bin metrekare kapalı alana sahip 5 bloktan oluşan otoparkı, konferans salonu, yeşil alanı ve diğer özellikleriyle bu muhteşem eseri ilçemize ve İstanbul'umuza kazandırdık. Hastanemiz 145'i yoğun bakım olmak üzere 1105 yatak kapasitesine sahip. Hastane bina zemininde bulunan 855 adet izolatörle İstanbul'un depreme en hazırlıklı, en dayanıklı tesislerinden birisi olmuştur. Donanımıyla, alt yapısıyla kendi alanının öncülerinden olan hastanemizde yıllık 3,5 milyon hastanın ayakta, 150 bin hastanın yatarak tedavi görmesini planlıyoruz. Burada kanser cerrahisi başta olmak üzere senede 100 bin ameliyat yapılmasını öngörüyoruz. Hastanemizi inşa edeceğimiz 150 yataklı onkoloji hastanesiyle daha da büyüteceğiz. Böylece yatak kapasitesini 1250'ye, poliklinik sayısını ise 250'ye çıkarmış olacağız" diye konuştu.



"SALGINI EN DÜŞÜK CAN KAYBIYLA ATLATAN ÜLKELER ARASINDA YER ALDIK"



Erdoğan, "Dünya genelinde yaklaşık 550 bin insanın hayatına mal olan koronavirüs pandemisinin, sağlığın ve sağlık altyapısının önemini bir kez daha gösterdiğini vurgulayarak, “Salgına en gelişmiş ülkeler dahil çoğu devlet hazırlıksız yakalanmıştır. Fakat biz dikkat ederseniz hep bir şey söyledik; 'Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi / Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.' Ecdadımız Kanuni'nin bize vermiş olduğu bu ilhamla biz, devleti adeta yok farz edip ne geliyorsa elimizden onu yaptık, yapmaya devam edeceğiz, çünkü sağlık bu denli önemli. Türkiye, işte bu salgın dönemine 40 bin yoğun bakım yatağı, 246 bin yatak kapasitesi, 1213 bilgisayarlı tomografi cihazı, 4 bin tedavi kurumu, hepsinden önemlisi 1 milyon 100 bin sağlık ordusuyla girmiştir. Çok kısa sürede inşa ettiğimiz veya hizmete girme vaktini öne aldığımız hastanelerle sağlık altyapımızı daha da güçlendirdik. Aldığımız tedbirler ve geliştirdiğimiz yöntemler sayesinde salgını en düşük can kaybı oranıyla atlatan ülkeler arasında yer aldık" şeklinde konuştu.



BİRÇOK KITADA TÜRK MALI SOLUNUM CİHAZI



Brezilya'dan Somali'ye kadar birçok kıtada Türk malı solunum cihazları kullanıldığını belirten Erdoğan, "Bunun yanında din, dil, ırk ve bölge ayrımı gözetmeden dünyanın 138 ülkesine tıbbi teçhizat ve malzeme gönderdik. Yine bu süreçte Türk mühendisleri tarafından geliştirilip Türk firmalarınca üretilen solunum cihazlarını da yapmış olduk. Şimdi bu cihazların ihracatını gerçekleştiriyoruz. Bugün kendi hastanelerimizin yanı sıra Brezilya'dan Somali'ye kadar birçok kıtada Türk malı solunum cihazları kullanılmaya başlandı. Ülkemiz menşeili sağlık ürünlerine yönelik ilgi katlanarak artıyor. Koronavirüs ile örnek mücadelemiz sağlık turizminde Türkiye'nin önünde yeni bir fırsat penceresi açmıştır. Türkiye'yi üç kıtanın sağlık merkezi yapma hedefimizde kararlıyız. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin bizi bu idealimize bir adım daha yaklaştıracağına inanıyorum" şeklinde konuştu.



SİGARAYI BIRAKIN ÇAĞRISI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgınla beraber her alanda hayatı derinden etkileyen yeni bir durumun ortaya çıktığını söyleyerek, "Daha önce de ifade ettiğimiz gibi salgınla mücadelenin en başarılı, en etkili yöntemi virüsü kapmamaktır. Günlük hayatımızı idame ettirirken virüsün bulaşma riskini minimuma indirmemiz gerekir. Şüphesiz bunun yolu da alışkanlıklarımızı değiştirmekten geçiyor. Biliyorsunuz, bizim bir sloganımız var. O da 'Tamam' diyerek sloganlaştırdığımız temizlik, maske, mesafe kurallarına riayet ederek virüs bulaşma ihtimalini en aza indirmek mecburiyetindeyiz. Milletimizin bu konuda giderek daha çok bilinçlendiğini görüyoruz. Özellikle kapalı mekanlarda, iş yerlerinde, ibadethanelerde, toplu ulaşımda maske kullanımı günden güne yaygınlaşıyor. Ama şunu söyleyeyim. İster kapalı ister açık, bütün vatandaşlarıma diyorum ki, 'Gelin şu sigarayı da bırakın' Bilin ki, bu sigara da, koronanın bu noktada en önemli etkenlerinden bir tanesidir" diye kaydetti.



ASKER UĞURLAMALARINA DİKKAT ÇEKTİ



Erdoğan, "Asker uğurlama törenleri ve taziyeler başta olmak üzere kimi toplu etkinliklerde istenmeyen görüntülere şahit olabiliyoruz. Böyle bir yaklaşım olmaz. Asker uğurlama derken, arkadaşınızı zehirliyorsunuz. Ve bu konularda valimize de söyledim. İstanbul'da kesinlikle bunlara müsaade etmeyeceksiniz. Böyle bir uğurlama olduğu anda toparlayın götürün. Çünkü biz bu insanları kenarda, köşede yürürken, koşarken bulmadık. Bunlar bize Rabbimizin emanetidir. Genç, virüse karşı bağışıklık anlamına gelmez. Üzüntülü olmak, ihmalkar davranmayı gerektirmez. Bizim inancımızda, tedbirsiz tevekkül olmaz. Rehavetin sonu ya hastalık ya da pişmanlıktır. Kontrollü bir şekilde hayatımızı normalleştirirken, tedbirleri elden bırakmayacağız" dedi.



BEYİN AMELİYATI OLAN 4 YAŞINDAKİ ÇOCUK İLE GÖRÜŞTÜ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Sağlık Turizmi Kliniği Sorumlusu Mehmet Mustafa Altıntaş'a bağlanarak çalışmaları hakkında bilgi aldı. Altıntaş, hastanenin beyin cerrahi bölümünde tümör ameliyatı geçiren 4 yaşındaki Abdülkadir isimli çocuğun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam vermek istediğini söyledi. Abdülkadir, Erdoğan'a rabia işareti yaparak asker selamı verdi. Erdoğan ise çocuğa "Abdülkadir, ağrın var mı yavrum?" diye sordu. Kendisine hediye olarak verilen arabayı beğenip beğenmediğini de çocuğun doktorlarına soran Erdoğan, çocuk ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Erdoğan daha sonra Onkoloji binasında Tomoterapi alanına bağlandı. Burada Göğüs Hastalıkları Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Dr. Sevda Cömert'ten çalışmaları hakkında bilgi aldı. Daha sonra ise Göğüs Cerrahisi Sorumlusu Dr. Kadir Burak Özer ve Radyasyon Onkolojisi Kliniği Sorumlusu Dr. Gökhan Yaprak ile de bir bağlantı gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmalar hakkında bilgi aldı.