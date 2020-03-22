Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Bahçelievler'de yangın
Bahçelievler'de yangın
Tekstil firması, yıkanabilir maske üretmeye başladı
Tekstil firması, yıkanabilir maske üretmeye...
Koronavirüse karşı antibakteriyel boya önerisi
Koronavirüse karşı antibakteriyel boya önerisi
Yaşlıların kolonyası 'Örümcek Adam'dan
Yaşlıların kolonyası 'Örümcek Adam'dan
İzmir'de otomobilin altında kalan 2 kişi öldü
İzmir'de otomobilin altında kalan 2...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse karşı vatandaşlara sesli mesaj

22 Mart 2020 Pazar 18:02
0 Okunma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse karşı vatandaşlara sesli mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını nedeniyle ev telefonlarından sesli mesaj ile “evde kal” uyarısında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgını nedeniyle, mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması ve evde kalınması uyarısında bulundu. Erdoğan’ın sesli mesajı telefon araması olarak vatandaşlara ulaşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer veriyor:


"Koronavirüse karşı amansız bir mücadele yürütüyoruz. Bu virüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor. Bildiğiniz gibi ülkemiz, tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüs ile amansız bir mücadele veriyor. Virüsün ülkemizde vatandaşlarımız arasında bulaşıcı etkisinin en az seviyede tutulması için gece gündüz çalışıyoruz. Virüs, en fazla yaşlı ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımıza bulaşıyor, en çok bu iki grubun ölümüne sebep oluyor. Bu bilgiyi aklınızdan hiçbir zaman çıkarmadan, kendinize ve etrafınızdaki yaşlı ya da kronik hastalık taşıyan yakınlarınıza dikkat etmenizi istirham ediyorum.


Sosyal mesafeyi olabildiğince artırmalı, ve en önemlisi zorunda olmadıkça kesinlikle evden dışarı çıkmamalısınız. Bu süreçte, başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere resmi kurum ve kuruluşlarımızın açıklamalarını dikkatle takip etmelisiniz. Kamu hizmetlerinde, alışverişte, yakınlarımızla iletişimde ve daha birçok aktivitede internet teknolojisini ve telekomünikasyon imkanlarını kullanmaya, ibadetlerimizi evlerimizde eda etmeye, mümkün olduğunca ziyaretçi kabul etmemeye ve vaktimizi evlerimizde geçirmeye özen gösterelim.


Corona virüs ile vermiş olduğumuz bu mücadelede yanımızda duran ve sorumluluk bilinciyle hareket eden tüm vatandaşlarıma şahsım ve milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu zor günleri de inşallah hep birlikte atlatacağız. Kalın sağlıcakla."

DHA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıR.Tayyip ErdoğanKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"ZORUNLU HALLER DIŞINDA SOKAĞA ÇIKMAYIN"
"ZORUNLU HALLER DIŞINDA SOKAĞA ÇIKMAYIN"
Munzur Nehri'nde aranan Uzman Çavuş Güneş, FETÖ'cülerle çatışmış
Munzur Nehri'nde aranan Uzman Çavuş Güneş, FETÖ'cülerle çatışmış
Lokanta ve restoranlarda yasak başladı
Lokanta ve restoranlarda yasak başladı
175 öğrenci Çorlu’da yurtlara yerleştirildi
175 öğrenci Çorlu’da yurtlara yerleştirildi
Türk Kızılay'ından sağlık çalışanlarına destek
Türk Kızılay'ından sağlık çalışanlarına destek
Bakan açıkladı! Koronavirüsten ölenlerin sayısı 21’e yükseldi
Bakan açıkladı! Koronavirüsten ölenlerin sayısı 21’e yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız
Tüm Türkiye onları alkışladı!
Tüm Türkiye onları alkışladı!
MSB: Askerlerimiz aralıklı oturarak virüsten korunuyor
MSB: Askerlerimiz aralıklı oturarak virüsten korunuyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı