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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '18 Mart' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü mesajında, "Çanakkale Zaferi, büyük imkansızlıklara rağmen, milletimizin bağımsızlığını, onurunu ve vatanını korumak uğruna yapabilecekleri fedakarlıkları gözler önüne seren şanlı bir destandır" dedi.

18 Mart 2020 Çarşamba 09:22
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '18 Mart' mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "105. yıldönümünü iftiharla kutladığımız Çanakkale Zaferi, milletimizin birlik ve beraberlik içinde, vatan ve millet sevgisiyle yazdığı bir kahramanlık destanıdır. Çanakkale Zaferi, büyük imkansızlıklara rağmen, milletimizin bağımsızlığını, onurunu ve vatanını korumak uğruna yapabilecekleri fedakarlıkları gözler önüne seren şanlı bir destandır. Çanakkale'de bir asır önce neler yaşandığını bilmeyenlerin, verilen mücadeleyi anlamayanların, bugün vatanımıza yönelik tehditlere karşı duruşumuzdaki azim ve kararlılığı anlamaları da mümkün değildir. Kadim tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Zaferi, Kurtuluş Savaşımızın da habercisi olmuş, Çanakkale'de sergilenen birlik, kardeşlik ve dayanışma, istiklal mücadelemiz için elzem olan ruhu ortaya çıkarmıştır. Çanakkale ruhu, milletimizin inancı, azmi ve kararlılığıyla hiçbir engel tanımayacağının, bağımsızlığı uğruna birlik ve beraberlik içinde her şartta zafere ulaşacağının müjdecisidir" dedi.

Türk Milletinin, her daim 'Çanakkale geçilmez' dedirten atalarımızın mirasından ilham ve kuvvet alarak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne yükseltme gayreti içinde olacağını belirten Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Şerefle ve onurla yazdığımız şanlı tarihimize ilelebet sahip çıkacak, kahramanlık ve fedakarlık timsali şehitlerimizden devraldığımız mirası, vatanına, birlik ve beraberliğine sonsuza kadar sahip çıkacak olan yeni nesillere emanet edeceğiz. Çanakkale'de yatan yüzbinlerce şehidimizi yad ederken, şehitlerimize olan şükran borcumuzun ancak vatanımıza, bayrağımıza ve milletimizi zafere taşıyan hasletlere her zaman sahip çıkarak ödenebileceğini vurgulamak istiyorum. Bu düşüncelerle, Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde bu toprakları bize mukaddes bir vatan olarak emanet eden tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun"

DHA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıR.Tayyip Erdoğan18 Martçanakkale
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