Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '18 Mart' mesajı

Türk Milletinin, her daim 'Çanakkale geçilmez' dedirten atalarımızın mirasından ilham ve kuvvet alarak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne yükseltme gayreti içinde olacağını belirten Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Şerefle ve onurla yazdığımız şanlı tarihimize ilelebet sahip çıkacak, kahramanlık ve fedakarlık timsali şehitlerimizden devraldığımız mirası, vatanına, birlik ve beraberliğine sonsuza kadar sahip çıkacak olan yeni nesillere emanet edeceğiz. Çanakkale'de yatan yüzbinlerce şehidimizi yad ederken, şehitlerimize olan şükran borcumuzun ancak vatanımıza, bayrağımıza ve milletimizi zafere taşıyan hasletlere her zaman sahip çıkarak ödenebileceğini vurgulamak istiyorum. Bu düşüncelerle, Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde bu toprakları bize mukaddes bir vatan olarak emanet eden tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun"