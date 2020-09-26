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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çıkarlarımızı korumaya devam etmekteyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son dönemde dünyada ve özellikle Akdeniz'de yaşanan hadiseler, bize her alanda olduğu gibi denizlerde de çok daha güçlü olmamız gerektiğini göstermektedir. Mavi Vatanımızı savunmanın ne kadar önemli olduğunun bilinciyle denizlerimizdeki hak ve çıkarlarımızı korumaya güçlü bir irade ve sarsılmaz bir inançla devam etmekteyiz" dedi.

26 Eylül 2020 Cumartesi 12:30
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çıkarlarımızı korumaya devam etmekteyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Preveze Deniz Zaferi’nin Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü' dolayısıyla mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1538 yılında gerçekleşen Preveze Deniz Muharebesi’nde Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanmasının Haçlı donanmasına karşı elde ettiği zaferin Türk denizcilik tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti. Erdoğan, "Preveze Deniz Zaferi ile Osmanlı Devleti Akdeniz’deki hâkimiyetini perçinlemiş, Türk donanmasının gücünü tüm dünyaya göstermiştir. Tarih, denizcilerimizin hüküm sürdüğü tüm denizlerde barışın, huzurun, adaletin hâkim olduğunu kaydetmiştir. Preveze Deniz Zaferi gibi nice şanlı zaferlerle dolu bir geçmişe sahip olan Deniz Kuvvetlerimizin, devraldığı bu büyük mirası güçlendirerek geleceğe taşıyor olmasıyla iftihar etmekteyiz. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde denizlerimizin emniyetini sağlayan Deniz Kuvvetlerimiz köklü ve saygın tarihinden aldığı güçle birlikte gelişmiş imkân ve kabiliyetleri, nitelikli personeli ve üstlendiği tüm görevlerde elde ettiği başarılarla milletimizi gururlandırmaktadır" dedi.

'DENİZLERİMİZDEKİ HAK VE ÇIKARLARIMIZI KORUMAYA DEVAM ETMEKTEYİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde dünyada ve özellikle Akdeniz'de yaşanan hadiselerin, her alanda olduğu gibi denizlerde de çok daha güçlü olunması gerektiğini gösterdiğini belirterek, "Mavi Vatanımızı savunmanın ne kadar önemli olduğunun bilinciyle denizlerimizdeki hak ve çıkarlarımızı korumaya güçlü bir irade ve sarsılmaz bir inançla devam etmekteyiz. 'Hazır ol cenge, ister isen sulhu salah' diyen ecdadımıza kulak vererek, ülkemizde, bölgemizde ve tüm dünyada barışı, huzuru, güvenliği daim kılmak için ordumuzun tüm unsurlarını olduğu gibi Deniz Kuvvetlerimizi de yerli ve milli imkân ve kabiliyetlerle donatmaktayız. Bugün dünyada kendi savaş gemisini milli imkânlarıyla tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülkeden biri olarak Mavi Vatanımızı korumak, dostlarımızın emin olmasını sağlamak, haklarımıza göz dikenleri caydırmak için Deniz Kuvvetlerimizi güçlendirmeyi sürdürmekteyiz. Preveze Deniz Zaferi’nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü’nde vatan için mücadele eden bütün kahramanlarımızı ve şehitlerimizi şükranla anıyor, Deniz Kuvvetlerimizin tüm mensuplarını en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadesini kullandı.

DHA

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