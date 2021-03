Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcihi Töreni'nde konuştu. Erdoğan, şehitlerin ve gazilerin en büyük mükafatı Allah nezdinde alacaklarını söyledi. Erdoğan, yurtiçi ve dışında yürütülen terörle mücadele operasyonlarında şehit veya gazi olanların bu toprakları vatan yapma mücadelesinin son neferleri olduğunu belirtti. Erdoğan, şöyle konuştu:

"Yurdu yaşatmak için kendi hayatlarından vazgeçen kahramanlarımız sayesinde alnımız ak, başımız dik, gönlümüz ferah şekilde geleceğe yürüyoruz. Bin yıldır sadece bu toprakları değil, aldığımız nefesi bile çok görenler kimi zaman ordularla, sinsi tuzaklarla hep üzerimize geldiler. Haçlı Seferlerinden İstiklal Harbimize kadar hep bu saldırılarla mücadele ettik. Bugün de terörle mücadele diye ifade ettiğimiz; ama çok kapsamlı bir çarpışmanın ifadesi olan kavgayı aynı amaçla veriyoruz. Her ne kadar bazıları anlamamakta ısrar etse de bayrağımızın ve ezanımın sembolü olduğu bu kavga milletimizin coğrafyamızdaki bin yıllık varlık yokluk mücadelesinin ta kendisidir. Bazıları sanıyor ki, biz bu mücadeleyi yürütmesek, karşımızdakiler gizli açık saldırılarından vazgeçecekler. Tam tersine biz bu mücadelede en küçük gevşeklik gösterdiğimiz gün Sevr’den beter dayatmalarla karşımıza çıkacaklardır. Şayet bugün karşımıza çıkamıyorlarsa siyasetten ekonomiye, alt yapıdan savunma sanayine kadar her alanda sahip olduğumuz güç sayesindedir."

'GÜÇ KAYNAĞIMIZ 84 MİLYONUN KARDEŞLİĞİDİR'

Erdoğan, belgesellerdeki aslan-sırtlan ilişkisini anımsatarak, aslanın güçlü olduğunda sırtlanın etrafta dolaşıp aslana hiçbir şey yapamadığını; ama aslan zayıf duruma düştüğü an tüm sırtlanların aslanın tepesine çökerek onu liğme liğme ettiğini kaydetti. Türkiye’nin bu nedenle güçlü olması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Türkiye’nin en büyük güç kaynağı da 84 milyon vatandaşının kendi içindeki birliği, beraberliği, kardeşliğidir" dedi. Selçuklu ve Osmanlı devletlerinin dış saldırılardan ziyade içerideki bölünmeler nedeniyle yıkıldığını belirten Erdoğan, "Henüz yüzüncü yılına bile ulaşamadığımız bugünkü devletimizin de bu akıbete duçar olmasına izin vermeyeceğiz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte kardeş olacağız. Vazgeçmeksizin hep birlikte Türkiye olacağız" diye konuştu.

Erdoğan, kutlu mücadelede verilen her bir şehidin ve gazinin istiklal ve istikbalin tescili olan mühürler olduğunu vurgulayarak, "Bu yolda akıttığımız her damla kan gibi, döktüğümüz her damla gözyaşı ve ter de geleceğimizi aydınlatan birer ışık huzmesidir. Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz olarak sizler işte böylesine mukaddes davanın ön saflarında yer alıyorsunuz. Elbette milletimiz ve devletimiz size borcumuzu ödeyemez. Sizlere sağlanan imkanlar ve bugün takdim edeceğimiz madalyalar sadece şükranımızın minnettarlığımızın küçük birer nişanesidir" dedi.

BU KİRLİ EMELLERE ULAŞAMAYACAKLAR

Çanakkale'de bir hilal uğruna çok sayıda güneşlerin battığını belirten Erdoğan, "Ama karşılığında istiklalimizi ve istikbalimizi kazandık. Bugün de sınır içi ve dışında istiklal ve istikbalimizi korumak için hazır beleyen nice güneşlerimiz aydınlığında büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz. Dün var güçleriyle yüklendikleri halde bu millete diz çöktürmeyi başaramadılar, bugün de terörden darbeye kadar her yolu denediler; ama milletimize diz çöktüremediler inşallah gelecekte de bu kirli emellere ulaşamayacaklar. Demokrasi ve kalkınma yolunda attığımız her yeni adımda, kazandığımız her mücadeleyle geleceğimize daha güvenle bakıyoruz. Türkiye’yi 2023 hedeflerine kavuşturma konusundaki ısrarımızın sebebi; üzerimizde oynananları bir daha teşebbüs edilemeyecek şekilde yerle yeksan etmektir" şeklinde konuştu.

'İSTİKLAL MARŞIMIZ, MİLLİ ANDIMIZ OLAN'

2021 yılını Yunus Emre ve Hacı Bektaş-ı Veli yılı ilan ettiklerini anımsatan Erdoğan, "Bu sene aynı zamanda TBMM’de kabulünün 100'üncü Yılı nedeniyle İstiklal Marşı yılıdır. İstiklal Marşı’nın her bir kelimesi, her bir satırı, her bir dörtlüğü verdiğimiz mücadelenin tarihi önemini anlatan mesajlarla doludur. Aynı zamanda milli andımız olan İstiklal Marşımız bize niçin birlik olmamız, vatanımıza niçin sahip çıkmamız, niçin devletimizi güçlendirmemiz gerektiğini de anlatıyor. İstiklal Marşımızdaki ruhu hep birlikte içselleştirmemiz, 7’den 70’e milletimizin tüm ferlerine aşılamamamız bu bakımdan büyük önem taşıyor" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından 32 şehit yakını ve gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verdi.