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Cuma namazı sonrası 'yağmur duası' yapılacak

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca, son dönemde yaşanan kuraklık nedeniyle yarınki cuma namazı hutbesinde suyun tasarruflu kullanımına dikkat çekilerek, namaz sonrası tüm camilerde yağmur duası yapılacak.

11 Aralık 2020 Cuma 09:50
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Cuma namazı sonrası 'yağmur duası' yapılacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, yarın kılınacak cuma namazının hutbesinde yurt genelinde yaşanan su kıtlığına dikkat çekecek. Yarın tüm camilerden okunacak cuma hutbesi, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün web sitesinden vatandaşlara duyuruldu. 'Su: Hayat ve şifa kaynağımız' başlıklı hutbede şu ifadeler yer alıyor:

"Rabbimizin bizlere bahşettiği en kıymetli nimetlerden biri sudur. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle 'canlı olan her varlık sudan yaratılmıştır' ve suya bağımlı bir ömür sürmektedir. Su, hayatımızın kaynağı, toprağımızın bereketidir. Bedenimize sıhhat ve temizlik, çevremize rahmet ve güzellik su ile gelir. Değerli Müminler, aziz dinimiz İslam, suyu ölçülü kullanmayı ve israf etmemeyi emreder. Nitekim Resûl-i Ekrem (s.a.s), bir sahabinin abdest alırken fazla su kullandığını görünce, 'bu ne israf' diyerek onu ikaz etmiştir. Sahabinin 'abdestte de israf olur mu' sorusu üzerine 'evet, akan bir nehirde (abdest alıyor) olsan bile' diye cevap vermiştir. Peygamberimizin bu uyarısı, suyun ibadet maksadıyla bile olsa asla israf edilmemesi gereken nadide bir nimet olduğunu bize hatırlatmaktadır. Kıymetli Müslümanlar Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur: 'Biz gökten uygun bir ölçüde su indirir ve onu yeryüzünde tutarız. Kuşkusuz bizim onu tamamen gidermeye de gücümüz yeter.' Hepimiz biliyoruz ki, su gibi bir hazineye paha biçilemez. Suyumuz toprağın derinliklerine çekilip gitse, onu bize Rabbimizden başka hiç kimse geri getiremez."


'İHTİYACIMIZDAN FAZLA SU TÜKETEREK GELECEĞİMİZİ TEHLİKEYE ATMAYALIM'


Nimetin kıymetini bilerek suyu bilinçli kullanmaya davet edilen hutbenin devamında, "Bugün yeryüzünde bir damla berrak ve tatlı suyun hasretiyle yaşayan milyonlarca insan varken, bize düşen sonsuz şükretmektir: ‘Bizi yediren, suya kandıran, ihtiyaçlarımızı gideren ve bizi barındıran Allah'a hamdolsun.' Şükrümüzün gereği olarak, nimetin kıymetini bilelim, suyu kullanırken bilinçli davranalım. İhtiyacımızdan fazla su tüketerek geleceğimizi tehlikeye atmayalım. Diğer canlıların da hakkını ihlal ederek vebale girmeyelim. Değerli kardeşlerim, bildiğiniz gibi, son zamanların en kurak yılını yaşadığımız bu günlerde ülkemizde suya ve yağmura ihtiyaç duyulmaktadır" sözlerine yer verildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
DiyanetYağmur Duası
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