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Çorum’da, 4 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Çorum'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 4 kişi, tutuklandı.

02 Mart 2020 Pazartesi 13:52
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Çorum’da, 4 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

ÇORUM - Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Çorum İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Komutanlığı ile koordineli olarak 4 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, DEAŞ terör örgütü ile bağlantıları olduğu belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda ise ele geçirilen materyallere el konuldu. Sorguları tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında  adliyeye sevk edildi. 4 kişi 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

Tutuklananlar arasında terör örgütünün bombalı eylemlerine karışanlar ile DEAŞ'ın sözde Bağdat Valisi yardımcısının korumasının da yer aldığı öğrenildi.

DHA

Son Güncelleme: 02.03.2020 14:10
Anahtar Kelimeler:
Terör örgütü DEAŞçorumTutuklama
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