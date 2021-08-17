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Cimilli İbo, son yolculuğuna uğurlandı

Cimilli İbo, son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı

17 Ağustos 2021 Salı 16:56
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Cimilli İbo, son yolculuğuna uğurlandı

RİZE (DHA)

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Karadeniz müziğinin ‘Cimilli İbo’ lakabıyla tanınan ismi İbrahim Özer (49), memleketi Rize'deki cenaze töreninin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Geçen yıl yakalandığı koronavirüsü yenen şarkıcı İbrahim Özer, daha sonra böbrek yetmezliği ve kandaki aşırı enfeksiyondan dolayı yoğun bakımda tedaviye alındı. Özer, bir süredir İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede, dün yaşamını yitirdi. Ölümüyle ailesi, sevenleri ve hemşehrilerini üzen Özer'in cenazesi, memleketi Rize'ye getirildi. Sahil Camisi'nde Özer için düzenlenen cenaze törenine, yakınları, sevenleri ve arkadaşlarının yanı sıra AK Parti Rize Milletvekili Muhammet Avcı ile Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ile çok sayıda hayranı katıldı. Cenazede taziyeleri kabul eden İbrahim Özer'in kız kardeşi Nuray Özer, tabutun başında, "Kardeşim, sen Rize’ye böyle mi gelecektin" diyerek gözyaşı döktü. Duaların ardından öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası İbrahim Özer’in cenazesi, toprağa verileceği İkizdere ilçesi Cimil köyüne uğurlandı.

‘SANATÇI DOSTLARINDAN VEFAYI GÖREMEDİK’

Cenazeye katılan şarkıcı Davut Güloğlu, Karadeniz'in sanatçılarını cenazede göremediği için üzgün olduğunu belirterek, "Karadeniz, önemli bir değerini kaybetti. Hem esprileriyle hem müzikleriyle Karadeniz'i en güzel şekilde temsil eden bir kardeşimizi kaybettik. Ailesine ve sevenlerine Allah sabır versin. Ailesi, tabii ki sevenleriyle birlikte sanatçı dostlarını burada görmek isterdi. Bu vefayı burada göremediğim için ben de üzüntülüyüm” dedi.

'FANİYİZ VE SON SAHNEMİZ BU'

Karadenizli şarkıcı Onay Şahin de "Sanatçı çalıyor, söylüyor, eğlendiriyor. Tabi buna karşılık da bir hayırlı dua, dostlarından, sevenlerinden bulamadığı zaman, işte asıl vefasızlık orada başlıyor. Faniyiz ve son sahnemiz bu. Bugün Cimilli İbo'yu uğurladık, iyi bir dostumdu. Çok hastalıkları vardı ama hiç şikayet etmedi, sabretti. O hasta haliyle insanlara hep moral vermeye çalıştı. Biz öldükten sonra bizleri türkülerimizde değil, Kuran'la, dualarla yad etsinler” diye konuştu.

Oyuncu Zafer Kalfa ise “Bizim için değerli, güzel bir dost, Karadeniz’den eksildi. Benim gözlerim Karadeniz’in diğer değerlerini bu cenazede aradı. Yalnız bırakılacak biri değildi” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cimilli İboKaradeniz Müziği
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