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Çilek hasadını 4 yıldır müşteriler yapıyor

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, 4 yıl önce atıl durumdayken tarım arazisine dönüştürülen 20 dönümlük çilek tarlasındaki ürünlerin hasadını müşteriler yapıyor. Bahçeye gelenler kendi elleriyle topladıkları çilekleri kilosu 10 liradan satın alıyor.

Çilek hasadını 4 yıldır müşteriler yapıyor

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, 4 yıl önce atıl durumdayken tarım arazisine dönüştürülen 20 dönümlük çilek tarlasındaki ürünlerin hasadını müşteriler yapıyor. Bahçeye gelenler kendi elleriyle topladıkları çilekleri kilosu 10 liradan satın alıyor.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 12:31
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Çilek hasadını 4 yıldır müşteriler yapıyor

ZONGULDAK - Alaplı Aşağıdoğancılar köyünde tarım yapmaya elverişli olmadığı için atıl durumda bulunan 20 dönümlük arazi, Alaplı Ziraat Odası’nın girişimleri ve köylülerin desteğiyle 4 yıl önce çilek bahçesine dönüştürüldü. 20 dönümlük arazide yetişen çilekler, çevre ilçe ve illerde yaşayan vatandaşlar tarafından da büyük ilgi görüyor. Çilek bahçesine gelen yüzlerce vatandaş, önce çilek bahçesini geziyor. Ardından çilek toplamak için sepet alarak çilekleri kendi elleriyle dalında toplayarak kilosunu 10 liradan satın alıyor. Alaplı Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Tosun, her yıl çilek toplama sezonunda müşterilerin kendi bahçeleri gibi çilekleri dalından toplayarak evlerine götürdüklerini söyledi. Bunun artık geleneksel hale geldiğini anlatan Hüseyin Tosun, şöyle dedi:

"İlçemizde alternatif ürünler olarak çileği Alaplı Ziraat Odası olarak bu bahçede 4 yıldan bu yana üretiyoruz. Bu yıl 15 ile 20 ton arasında çilek toplamayı hedefliyoruz. Bu anlamda müşterilerimiz üreticilerimiz bahçemize gelerek kendileri çilek toplayarak evlerine götürüyorlar. Hobi bahçeleri gibi çilek toplarken streslerini de atıyorlar. Odamızda bu çilekleri maliyetine de olsa vatandaşlarımızın tüketimine sunuyoruz. Bunu yanında 20 çeşit sebze ve meyve yetiştiriyor. Vatandaşlar dalından çilek toplamanın heyecanını yaşarken biz üretici olarak toplama maliyetinden kurtuluyoruz."

MÜŞTERİLER MUTLU

Bahçeden çilek toplamaya gelen Fatma Kökoğlu ise 4 yıldır bahçeye gelerek çilek topladığını belirterek, "Her yıl arkadaşlarımla, akrabalarımla çilek bahçesine gelerek kendi ellerimle toplayarak satın alıyorum. Evimde reçel yapıyorum. Hem güzel bir vakit geçiriyorum. Çok güzel bir uygulama" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
çilek HasadıZonguldakMüşteriler Yapıyor
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