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Çığ nedeniyle kapanan karayolunda çalışmalar sürüyor

Hakkari'de 8 farklı noktada çığ düşmesi sonucu kapanan Hakkari- Şırnak karayolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Çığ nedeniyle kapanan karayolunda çalışmalar sürüyor

Hakkari'de 8 farklı noktada çığ düşmesi sonucu kapanan Hakkari- Şırnak karayolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

02 Ocak 2019 Çarşamba 12:47
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Çığ nedeniyle kapanan karayolunda çalışmalar sürüyor

Kentte 3 gündür etkili olan kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 1 metreye ulaşırken, Hakkari- Şırnak karayolu, 8 ayrı noktada çığ düşmesi sonucu kapandı. Kent genelinde 19 köy ve 90 mezraya da ulaşım sağlanamıyor. Karla mücadele ekipleri, karayolunun ve kapanan köy ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada, Şemdinli'de de belediyeye ait ekipler, ilçe merkezinde temizlik çalışması başlattı. Ekipler, kar kütlelerini belirli noktalara toplayıp kamyonlarla ilçe dışına taşıyor.

VAN VE BİTLİS'TE 101 YERLEŞIM BIRIMI ULAŞIMA KAPANDI

Van ve Bitlis'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle toplam 101 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Bölgede 3 gündür etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkilerken, kardan dolayı 72 mahalle ve mezranın yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma sürdürürken, kar yağışının etkili olduğu Bitlis'te de 29 köye ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, köy yollarının açılması için çalışma yürütüyor.

DHA

Son Güncelleme: 02.01.2019 12:51
Anahtar Kelimeler:
ÇığHakkari
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