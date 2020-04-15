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Cezaevlerinden tahliyeler başladı

İnfaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından hükümlülerin tahliyesi başladı.

15 Nisan 2020 Çarşamba 09:34
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Cezaevlerinden tahliyeler başladı

 

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesinin ardından, Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde tahliyeler başladı. Hükümlüler, otobüslere bindirilerek cezaevinden ayrıldı. Cezaevi çevresinde ise polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemleri alınırken, tahliye edilenlerin sosyal mesafe kuralına uydukları ve maske taktıkları görüldü.

İSTANBUL'DA TAHLİYELER BAŞLADI

İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun yürürlüğe girmesinin ardından İstanbul'da cezaevlerinden tahliyeler başladı.

Maltepe Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden tahliye edilenler ise otobüslerle dışarı çıkarıldılar. 

Cezaevi çevresinde ise yoğun güvenlik önlemleri alındı.  İETT Otobüsleri, cezaevi minibüsleri ve HAVATAŞ'a ait otobüsler ile tahliye edilenlerin sosyal mesafe kuralına uyarak maske taktıkları görüldü.

ANKARA'DA TAHLİYELER

Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde tahliyeler başladı. Hükümlüler, otobüslere bindirilerek cezaevinden ayrıldı. Cezaevi çevresinde ise polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemleri alınırken, tahliye edilenlerin sosyal mesafe kuralına uydukları ve maske taktıkları görüldü.

ADIYAMANDA 715 MAHKUM SERBEST

İnfaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte, Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan 715 mahkum tahliye edildi.TBMM'de kabul edilen infaz düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından tahliyeler başladı. Tahliye haberini duyan mahkum yakınları, cezaevleri önlerine gelerek yakınlarını bekledi. Adıyaman'da halk otobüsleri ile açık cezaevinden alınan 715 mahkum, şehir merkezinde yakınları tarafından karşılandı. Düzenlemeden yararlanan mahkumlar, "Allah devletimizden Cumhurbaşkanımızdan razı olsun bizleri ailelerimize kavuşturdu" dediler. Mahir

DHA

Anahtar Kelimeler:
KanunTBMMTahliyeMahkumCezaevi
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